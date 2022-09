Deze Xiaomi-smartphone kost omgerekend maar zo’n 82 euro

Xiaomi heeft een spotgoedkope smartphone aangekondigd: de Redmi A1. Het toestel kost omgerekend slechts 82 euro, maar heeft wel een grote batterij en een kale Android-versie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Redmi A1 officieel onthuld

Xiaomi heeft in India de Redmi A1 aangekondigd, de eerste smartphone in de nieuwe Redmi A-lijn. Het toestel dook al op in geruchten en wordt nu over een aantal dagen uitgebracht. Opvallend is de prijs: Xiaomi vraagt in India 6499 rupees voor de Redmi A1. Ongerekend is dit ongeveer 82 euro.

Van de specificaties moet je dan ook niet al te veel verwachten, al heeft de Redmi A1 alsnog een paar interessante features. Zo heeft de achterkant een lederen afwerking, waardoor de telefoon meer grip biedt. Het scherm is 6,52 inch groot, heeft een hd-resolutie en een waterdruppel-notch aan de bovenkant.

6,52 inch-scherm (1600 bij 720 pixels)

MediaTek Helio A22-processor

Slechts 2GB RAM, 32GB opslagruimte

Opslag is uitbreidbaar via micro-sd

Draait op schone versie van Android 12

5000 mAh-accu

8 megapixel-hoofdcamera + dieptesensor

Onder de motorkap zit een simpele quadcore-processor: de MediaTek Helio A22. Deze chip is absoluut geen snelheidsmonster en zit ook in goedkope telefoons als de Nokia 2.3 en Huawei Y6 uit 2019 (!). Daar prikt Xiaomi 2GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte bij, wat ook erg bescheiden is. Gelukkig is het geheugen wel uitbreidbaar met een micro-sd-kaartje.

De accu is met een capaciteit van 5000 mAh behoorlijk fors en zou lang op een lading moeten meegaan. Opladen gaat via een verouderde micro-usb-aansluiting en met maximaal 10 Watt. Een snellaadoptie ontbreekt dus, maar dit zien we vaker in het absolute budgetsegment.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Schone Android-versie: geen MIUI

Interessant aan de Redmi A1 is dat de telefoon op een schone versie van Android 12 draait. Xiaomi laat de MIUI-software – die normaliter op alle toestellen van het bedrijf staat – achterwege. Dit moet zorgen voor betere prestaties, wat gezien de langzame hardware wel zo fijn is. Of de telefoon een Android 13-update krijgt, is onduidelijk.

Tot slot beschikt de Redmi A1 over een koptelefoonaansluiting, dualsim-ondersteuning en een enkele 8 megapixel-camera op de achterkant. Daar zit ook nog een dieptesensor, die moet helpen bij het maken van portretfoto’s. De frontcamera heeft een resolutie van 5 megapixel.

Het laatste nieuws over Xiaomi: