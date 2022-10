110 euro-kostende Xiaomi Redmi A1 verschijnt in Nederland

Vanaf nu is een hele goedkope Xiaomi-smartphone verkrijgbaar in Nederland. Het gaat om de Redmi A1, die op Android Go draait en slechts 110 euro kost.

Xiaomi Redmi A1 release in Nederland

We schreven vorige maand op Android Planet al over de Xiaomi Redmi A1. De budgettelefoon werd toen aangekondigd in India en kostte daar omgerekend zo’n 82 euro. Nu is de Redmi A1 ook in Nederland te vinden: MediaMarkt verkoopt ‘m voor 109,99 euro in zijn webwinkel.

Daarmee hoort de Xiaomi Redmi A1 tot de goedkoopste Android-smartphones die in 2022 zijn uitgebracht. Het budgettoestel beschikt dan ook niet over geweldige specificaties. Onder de motorkap zit bijvoorbeeld een verouderde MediaTek Helio A22-processor, die ook te vinden is in betaalbare smartphones uit 2019.

De hoeveelheid werkgeheugen (2GB) en opslagruimte (32GB) houden ook niet over, al is laatstgenoemde wel uitbreidbaar met een micro-sd-geheugenkaartje. De accu is met een capaciteit van 5000 mAh behoorlijk groot en moet lang meegaan, zeker gezien de simpele hardware. De Redmi A1 heeft nog een micro-usb-aansluiting (in plaats van usb-c) en kan niet snelladen.

Het scherm is 6,52 inch groot en heeft een bescheiden resolutie van 1600 bij 720 pixels. De randen rondom het display zijn niet heel dun en bovenin zien we een waterdruppel-notch voor de selfiecamera. Over camera’s gesproken: achterop zit een dubbele camera met een 8 megapixel-hoofdlens en een dieptesensor. Ook daar moet je dus niet te veel van verwachten.

Schone Android-versie: geen MIUI

Interessant aan de Redmi A1 is dat de telefoon op een schone versie van Android 12 draait. Het gaat om Android 12 Go, een versie van het besturingssysteem die lichter is en daarom beter draait op goedkope smartphones. Optimaliseren moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat apps alsnog snel opstarten.

Xiaomi laat de MIUI-software – die normaliter op alle toestellen van het bedrijf staat – achterwege. Dit moet ook zorgen voor betere prestaties, wat gezien de langzame hardware wel zo fijn is. Of de telefoon een Android 13-update krijgt, is onduidelijk.

De behuizing is van plastic – zoals we vaak zien in dit prijssegment – maar de achterkant heeft wel een leerachtige afwerking. Hierdoor valt de Redmi A1 toch een beetje op en heb je meer grip als je de smartphone vasthoudt.

