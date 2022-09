‘Specificaties, teasers en echte foto gelekt van Xiaomi Redmi A1’

De vermeende Xiaomi Redmi A1 specificaties liggen op straat, evenals een echte foto van het toestel en verschillende teasers. Android Planet zet op een rij wat je moet weten over de verwachte telefoon.

Gerucht: dit zijn de Xiaomi Redmi A1 specificaties

Xiaomi presenteert binnenkort de Redmi A1. Vergis je niet met de Xiaomi Mi A1, want dit is een nieuw betaalbaar toestel. Het bedrijf heeft verschillende officiële teasers gedeeld waarop de smartphone te zien is in het blauw, zwart en groen én met een achterkant die wat aan leer doet denken.

Ook is er een echte foto van de voorkant online verschenen, waardoor we gelijk enkele van de specificaties weten. Zo is de accu 5000 mAh groot en heeft het scherm een afmeting van 6,52 inch. Ook zien we een waterdruppelnotch en een dubbele camera op de achterkant.

Dankzij andere bronnen weten we meer over de aankomende specificaties. Zo krijgt het scherm een resolutie van 1600 bij 720 pixels en verhouding van 20 staat tot 9. De MediaTek A22-chip is het kloppende hart en het opladen van de batterij gaat met maximaal 10 Watt. Er is plek voor twee simkaarten én een micro-sd-geheugenkaartje en ook een koptelefoonaansluiting is aan boord.

De Redmi A1 draait op Android 12, maar over het updatebeleid is niets bekend. Naast de 8 megapixel-camera op de achterkant is er dus nog een tweede aanwezig, waarschijnlijk voor portretfotografie. Selfies maak je tenslotte in een resolutie van maximaal 5 megapixel.

Prijs en beschikbaarheid

Wat de nieuwe budgetsmartphone precies moet kosten, is nog de vraag. Op dinsdag 6 september wordt het toestel gepresenteerd voor de wereldwijde markt, waarbij verdere details worden bekendgemaakt.

