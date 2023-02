‘Dit is de Redmi A2: Android Go-telefoon van nog geen 100 euro’

Xiaomi is van plan om binnenkort een nieuwe Android Go-smartphone uit te brengen. De Redmi A2 kost minder dan 100 euro en is nu volledig gelekt.

‘Bekijk de Xiaomi Redmi A2-renders’

De Duitse website WinFuture heeft afbeeldingen en specificaties van de Xiaomi Redmi A2 gepubliceerd. Deze bron beschikt doorgaans over betrouwbare informatie, dus we gaan er vanuit dat alles klopt. De Redmi A2 is een nieuwe Android Go-telefoon en zou in Duitsland slechts 96,99 euro gaan kosten. Hij volgt de Redmi A1 op, die ook in Nederland is uitgebracht.

Toestellen met Android Go beschikken doorgaans over simpele hardware, en dat is bij de nieuwe Redmi niet anders. Het toestel wordt aangedreven door een MediaTek Helio G36-processor. Dit is een nieuwe chip, maar geen hele snelle. Xiaomi prikt hier 2GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagruimte bij. Niet echt veel dus, maar de opslag is uitbreidbaar met een micro-sd-kaartje.



Het design van de Redmi A2 is ook niet bijzonder. Het scherm wordt omhelst door nogal dikke randen en heeft nog een ouderwetse waterdruppel-notch bovenin. Het display zou 6,52 inch groot zijn en een resolutie van 1600 bij 720 pixels hebben. Beelden zien er hierdoor niet al te scherp uit, maar de lagere resolutie is wel gunstig voor de prestaties en accuduur.

Over de accu gesproken: die is vermoedelijk 5000 mAh groot, net als bij de voorganger van dit toestel. Opladen gaat via een ouderwetse micro-usb-poort en met maximaal 10 Watt. Op de achterkant zit een dubbele camera, met een 8 megapixel-hoofdcamera en nog een 2 megapixel-sensor. Voorop vinden we een 5 megapixel-selfiecamera.

Draait op Android 13 (Go)

Tot slot kan de Xiaomi Redmi A2 alleen overweg met 4G-internet en ontbreekt dus 5G-ondersteuning. In dit prijssegment vinden we dit echter logisch. Wel is de smartphone voorzien van een koptelefoonaansluiting voor bedrade headsets en bluetooth 5.0. Een vingerafdrukscanner mist de telefoon daarentegen weer.

Zoals gezegd draait de Redmi A2 op Android 13 (Go). Dit is een specifieke versie van het mobiele besturingssysteem voor smartphone met langzame hardware. In versie 13 is het Material You-ontwerp verwerkt, waardoor de interface kleurrijker oogt. Ook is in Android Go het Discover-scherm nu eindelijk te gebruiken en kun je per app een specifieke taal kiezen.

