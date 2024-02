Dit is de Xiaomi Redmi A3: spotgoedkope Android-telefoon

Xiaomi lanceert een spotgoedkope Android-smartphone in de vorm van de Redmi A3. Het toestel is officieel in het buitenland aangekondigd en dit zijn de specificaties.

Xiaomi Redmi A3 officieel onthuld

De Xiaomi Redmi A3 dook de afgelopen weken al op in geruchten en is nu officieel onthuld. De smartphone verschijnt binnenkort (23 februari) in India en komt mogelijk later naar de Benelux. Zijn voorganger, de Redmi A2, is hier ook te koop. De nieuwe budgettelefoon verschijnt in drie kleuren: zwart, blauw en groen, waarbij laatstgenoemde een leer-achtige afwerking heeft.

De goedkoopste versie van de Xiaomi Redmi A3 kost omgerekend slechts 82 euro. Er verschijnen ook varianten van omgerekend 93 en 104 euro. Van de specificaties moet je daarom niet veel verwachten. Zo draait de telefoon op een bescheiden MediaTek Helio G36-processor met 3/4/6GB aan werkgeheugen en 64/128GB aan opslagruimte.

Het scherm is 6,71 inch groot en heeft een resolutie van 1650 bij 720 pixels. Op dit schermformaat is dat niet erg indrukwekkend, waardoor beelden een beetje korrelig zullen ogen. Wel handig is de 90Hz-ververssnelheid, waardoor animaties vloeiender op het display verschijnen. De Redmi A3 moet daardoor ook sneller aanvoelen.

Android Go en meer specificaties

Uit de doos draait de Xiaomi Redmi A3 volgens GizmoChina op Android 13 (Go), een speciale versie van het mobiele besturingssysteem voor toestellen met simpele hardware. Op de Xiaomi-website wordt echter Android 14 genoemd. De smartphone heeft verder een vingerafdrukscanner aan de zijkant, koptelefoonaansluiting en een usb-c-poort.

Ook aanwezig is een 5000 mAh-accu, die het lang vol moet houden op een lading. Het opladen gaat wel behoorlijk langzaam: Xiaomi levert slechts een 10 Watt-adapter mee en ondersteuning voor snelladen ontbreekt. De opslagruimte is uitbreidbaar middels een micro-sd-kaartje en een laagje Gorilla Glass 3 beschermt de Redmi A3 tegen krasjes en barsten.

De Redmi A3 maakt uiteraard ook foto’s en doet dit met de 8 megapixel-hoofdcamera achterop, die daarnaast wordt bijgestaan door een simpele dieptesensor. De camera’s zitten in een groot, rond eiland achterop de behuizing. Voor het maken van selfies en voeren van videogesprekken is een 5 megapixel-frontcamera aanwezig.

