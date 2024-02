‘Spotgoedkope Xiaomi Redmi A3 krijgt groter en beter scherm’

De eerste specificaties van de Xiaomi Redmi A3 zijn gelekt. De spotgoedkope smartphone zou er flink op vooruit gaan. Zo krijgt hij een groter en beter scherm dan zijn voorganger. Bovendien is er meer werkgeheugen aanwezig.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Specificaties Xiaomi Redmi A3 gelekt’

Vind jij de prijs van een smartphone belangrijker dan snelle hardware? Dan ben je mogelijk geïnteresseerd in de Xiaomi Redmi A3, waarvan nu de eerste specificaties zijn gelekt. De opvolger van de Redmi A2, die voor minder dan 100 euro op de markt kwam, lijkt er flink op vooruit te gaan.

Volgens Gizmochina krijgt het toestel een groter 6,71 inch-lcd-scherm. De resolutie daarvan ligt met 1600 bij 720 pixels vrij laag, waardoor tekst er een beetje korrelig uit kan zien. Wel gaat de ververssnelheid omhoog van 60Hz naar 90Hz. Het beeld ziet er dus vloeiender uit als je door bijvoorbeeld je sociale media scrolt. De maximale helderheid bedraagt slechts 400 nits. In de zon zul je waarschijnlijk moeite moeten doen om het display af te lezen.

Kloppend hart van dit budgettoestel is een nog onbekende MediaTek-processor. Die zal niet al te rap zijn, maar voldoet voor appen en mailen. Xiaomi stopt 4GB werkgeheugen in de smartphone, waar dat bij zijn voorganger nog 2GB was. De 128GB aan opslagruimte kun je eventueel uitbeiden met een micro-sd-kaartje.

Hoewel de Redmi A3 nog altijd een stevige kin aan de onderkant heeft, ziet hij er aan de achterzijde moderner uit dan de A2. Het ronde camera-eiland lijkt op dat van veel duurdere smartphones. Het zit er wel vooral voor de show, want naast de 13 megapixel-hoofdcamera krijg je vermoedelijk alleen een macrolens voor close-ups. Selfies hebben een resolutie van 8 megapixel.

Door de relatief trage processor gaat de 5000 mAh-accu gemakkelijk een volle dag mee. Lichte gebruikers halen mogelijk zelfs twee dagen. Opladen gaat vrij traag: met 10 Watt. Daardoor heb je een paar uur nodig om het toestel vol vers accusap te tanken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 13 Go

Omdat de Xiaomi Redmi A3 bescheiden specificaties heeft, draait op hij op Android 13 Go. Dat is een uitgeklede versie van het besturingssysteem, waardoor je toch mag rekenen op een soepele werking.

Waarschijnlijk brengt Xiaomi deze smartphone ook in Nederland uit, maar wanneer precies is nog onduidelijk. De Redmi A2 kostte vorig jaar 96,99 euro. Inmiddels haal je hem zelfs al voor € 79,- in huis. Gezien de verbeteringen wordt de A3 mogelijk ietsje duurder.

Het laatste nieuws over Xiaomi: