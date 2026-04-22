Deze spotgoedkope Xiaomi-telefoon is nu in Nederland te koop

Bij enkele Nederlandse webwinkels is een spotgoedkope Xiaomi-smartphone opgedoken. Je leest in dit artikel wat de nieuwe Redmi A7 Pro te bieden heeft.

Xiaomi Redmi A7 Pro verschijnt in Nederland

De Redmi A7 Pro is (nog) niet officieel in Nederland aangekondigd, maar al wel verkrijgbaar bij enkele webwinkels. Het is een erg goedkoop toestel, dat je voor 129 euro op de kop kan tikken. De smartphone is onder andere verkrijgbaar bij Belsimpel en Mobiel.nl.

Voor die 129 euro krijg je een telefoon met eenvoudige specificaties. Onder de motorkap zit bijvoorbeeld een Unisoc T7250-processor, die Xiaomi ook gebruikte in de Redmi A5 van vorig jaar. Dit populaire toestel verscheen toen met een adviesprijs van 119 euro, maar kost momenteel nog maar € 69,90. Je moet dus niet te veel van de prestaties verwachten.

Daarnaast beschikt de nieuwe Redmi A7 Pro over 4G aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Ook is een 128GB-variant verkrijgbaar. De smartphone valt verder op door het grote 6,9 inch-scherm, dat wel een lage resolutie van 1600 bij 720 pixels. Beelden zien er hierdoor niet al te scherp uit.

Omdat de Redmi A7 Pro een grote smartphone is, past er ook een flinke accu in. De batterij heeft een capaciteit van 6000 mAh, wat in combinatie met de bescheiden hardware voor een goede accuduur moet zorgen. Opladen gaat niet zo snel: de A7 Pro komt niet verder dan een maximale laadsnelheid van 15 watt.

De Redmi A7 Pro draait op Android 16 met de HyperOS 3-software van Xiaomi. Op de website van de fabrikant is te lezen dat de telefoon vier grote Android-updates en zes jaar aan beveiligingspatches krijgt. Dat is opvallend lang voor een toestel van 129 euro.

Verder is de A7 Pro uitgerust met een vingerafdrukscanner aan de zijkant, 13 megapixel-camera op de achterkant en een 8 megapixel-selfiecamera. De smartphone ondersteunt alleen 4G-internet en kan dus niet overweg met het snellere 5G. Dat zien we echter vaker bij toestellen in het absolute budgetsegment.

