De Xiaomi Redmi K40 werd eind februari gepresenteerd in thuisland China. Dat toestel wordt elders als Poco F3 op de markt gebracht, zo blijkt uit verschillende gegevens. Wanneer de fabrikant het toestel wil aankondigen, is echter nog de vraag.

Gerucht: Poco F3-specificaties op een rij

Toestellen van de Chinese fabrikant Xiaomi zijn vaker onder andere namen te koop in verschillende werelddelen. Bij de Redmi K40 (te zien op de afbeeldingen in dit artikel) wordt dat ook het geval, want dat toestel komt als Poco F3 op de markt. Dat blijkt uit gegevens van de bekende FCC-keuringsinstantie. De K40 is vorige week gepresenteerd, samen met de K40 Pro, maar vooralsnog alleen voor de Aziatische markt.

De Poco F3-specificaties zijn daardoor geen mysterie meer. Het toestel is voorzien van een Snapdragon 870-chip met 5G-ondersteuning. Dat is een opgepoetste versie van de high-end Snapdragon 865 van vorige generatie. Het scherm is 6,67 inch groot en heeft een amoled-paneel met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat ververst maximaal 120 keer per seconde voor een soepele ervaring.

Er komen modellen op de markt met 6GB of 8GB RAM en 128GB of 256GB interne opslag. De accu is 4520 mAh groot en op te laden met maximaal 33 Watt. Op de achterkant zitten drie camera’s, waaronder de primaire camera van 48 megapixel. Ook kun je foto’s maken in een wijdere hoek met de groothoeklens en close-ups maak je tot slot met de macrocamera.

Opvolger van Poco F2-reeks, presentatie onbekend

Of er ook een Poco F3 Pro op de markt komt is nog de vraag, maar dit lijkt waarschijnlijk. Xiaomi heeft in China namelijk ook de Redmi K40 Pro en K40 Pro Plus gepresenteerd. Daarmee zouden we een directe opvolger gaan zien voor de Poco F2 Pro.

Wanneer het nieuwe toestel wordt gepresenteerd voor de Europese markt is nog onbekend. Xiaomi is echter op dreef dit jaar: begin februari onthulde de fabrikant de Mi 11 en al onze ervaringen daarmee check je in de Xiaomi Mi 11 review. Later deze week wordt ook nog de Redmi Note 10-serie gepresenteerd.

