Xiaomi brengt Redmi Note 10 5G deze week in Nederland uit

Xiaomi brengt later deze week de Redmi Note 10 5G in Nederland uit. Het toestel heeft een aantrekkelijk prijskaartje en prima specificaties.

Xiaomi Redmi Note 10 5G release in Nederland

De Xiaomi Redmi Note 10 5G werd al begin maart in Nederland aangekondigd, maar de releasedatum en adviesprijs waren nog onbekend. Daar komt nu verandering in: vanaf aankomende donderdag (3 juni) is de Xiaomi-telefoon hier verkrijgbaar. De Redmi Note 10 5G heeft een adviesprijs van 229 euro voor het model met 4GB werkgeheugen en 64GB opslag. Ook verschijnt een versie met meer opslagruimte (128GB) voor 249 euro. De telefoon komt in verschillende kleuren: zwart, zilver, blauw en groen.

De smartphone is de 5G-versie van de reguliere Redmi Note 10, al hebben de toestellen wel duidelijk verschillende specificaties. Onder de motorkap van de Redmi Note 10 5G zit bijvoorbeeld een MediaTek Dimensity 700-processor om ondersteuning voor het nieuwe mobiele netwerk mogelijk te maken. Ook heeft de telefoon een grote accu en meerdere camera’s achterop.

Dit zijn de belangrijkste Xiaomi Redmi Note 10 5G-features:

6,5 inch-scherm (2400 bij 1080 pixels) met 90Hz

MediaTek Dimensity 700-processor

4GB aan werkgeheugen, 64 of 128GB aan opslagruimte

Opslag is uitbreidbaar met micro-sd-geheugenkaartje

Drie camera’s achterop: 48 + 2 + 2 megapixel

5000 mAh-accu met snel opladen

Vingerafdrukscanner aan de zijkant

Een belangrijke feature van de Redmi Note 10 5G is het 90Hz-scherm van 6,5 inch. Omdat het display vaker wordt ververst, zien animaties er veel vloeiender uit en is de smartphone sneller in gebruik. Deze feature zien we steeds vaker bij goedkopere telefoons. De resolutie is met 2400 bij 1080 pixels bovendien hoog en bovenin zit een klein gat voor de selfiecamera. Uit de doos draait de telefoon op Android 11 met de MIUI-software van Xiaomi.

Foto’s maakt de Redmi Note 10 5G met de 48 megapixel-camera achterop, die bovendien een nachtmodus heeft. Ook aanwezig is een 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. Een groothoeklens ontbreekt, terwijl deze wel op de normale Redmi Note 10 zit. Selfies worden gemaakt in 8 megapixel. De accu is 5000 mAh groot en gaat lekker lang mee. Het opladen gaat met 18 Watt en hierdoor hoef je niet lang te wachten voordat het toestel weer vol zit.

