Xiaomi heeft vier smartphones in de Redmi Note 10-reeks aangekondigd. De toestellen hebben hebben een fraai amoled-display, grote accu’s en komen binnenkort naar Nederland. Lees hier alles.

Xiaomi Redmi Note 10-telefoons officieel: dit moet je weten

Xiaomi heeft vier nieuwe Redmi-toestellen officieel onthuld. Het gaat om de Redmi Note 10, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10S en Redmi Note 10 Pro. De Pro-versie is de meest uitgebreide smartphone van het viertal. Hij heeft onder andere een 120Hz-scherm van 6,67 inch, waardoor beelden heel vloeiend worden getoond. Het gaat bovendien om een amoled-display, waardoor kleuren erg mooi zijn, het contrast hoog is en zwart echt als zwart oogt.

Op de achterkant van de Xiaomi Redmi Note 10 Pro zit een 108 megapixel-camera, een feature die we kennen van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 Ultra. Daarnaast is er een 8 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera voor foto’s en video’s van heel dichtbij en 2 megapixel-dieptesensor.

Fijn is dat de Redmi Note 10 Pro een grote accu heeft van 5020 mAh, waardoor ‘ie het makkelijk een volle dag moet volhouden. Opladen gaat – net als bij bijvoorbeeld de Poco X3 NFC – met 33 Watt. Daardoor zit de telefoon snel weer vol. Een Snapdragon 732G-chip drijft het geheel aan.

Redmi Note 10(S): amoled en vierdubbele camera

Xiaomi kondigt ook de Redmi Note 10 en Note 10S aan, twee smartphones met een amoled-scherm van 6,43 inch. De toestellen hebben allebei vier camera’s op de achterkant, waarbij de hoofdcamera wel verschilt. De Redmi Note 10S heeft een primaire camera van 64 megapixel, terwijl de normale Note 10 het met 48 megapixel moet doen.

De telefoons hebben wel een vingerafdrukscanner aan de zijkant, snelladen (met 33 Watt) en een vlotte processor. Bij de Redmi Note 10S is dat de MediaTek Helio G95, en de Redmi Note 10 wordt aangedreven door een Snapdragon 678.

Redmi Note 10 5G

Tot slot komt de Chinese fabrikant met de Redmi Note 10 5G, een betaalbaarder toestel met iets minder goede specificaties. Zo laadt de 5000 mAh-accu minder snel op (maximaal 18 Watt) en zijn er niet vier, maar drie camera’s op de achterkant aanwezig. Hierbij gaat het om een 48 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrolens en 2 megapixel-dieptesensor.

Wel is er 5G-ondersteuning aanwezig dankzij de Dimensity 700-processor en heeft de Redmi Note 10 5G een 90Hz-scherm, dat zich aanpast op basis van wat er op het display te zien is. Als je flink gaat scrollen of gamen, dan wordt 90Hz gebruikt. Bij taken waar die hoge ververssnelheid niet echt nodig is, zoals bij het kijken van video’s, schakelt de telefoon terug naar 30 of 60Hz.

Xiaomi Redmi Note 10-telefoons release

Xiaomi maakt bekend dat de Redmi Note 10 Pro en Redmi Note 10 vanaf 31 maart in Nederland beschikbaar zijn. De prijzen zijn helaas nog onduidelijk. De andere toestellen – de Redmi Note 10S en Note 10 5G, verschijnen eind mei voor een onbekende adviesprijs.

