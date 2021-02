De presentatie van de Xiaomi Redmi Note 10-serie vindt plaats op 4 maart. Hoeveel toestellen er dan precies worden getoond is nog de vraag. Wel heeft het bedrijf inmiddels verschillende teasers uitgebracht.

Presentatie Xiaomi Redmi Note 10 in maart

Omcirkel donderdag 4 maart alvast in je agenda, want op die dag vindt de wereldwijde lancering plaats van de Redmi Note 10-serie van Xiaomi. Hoeveel toestellen we precies gaan zien is nog de vraag. Het kan gaan om de Redmi Note 10 en Redmi 10 Pro als opvolgers van de Redmi Note 9 en Note 9 Pro.

Teasers Xiaomi Redmi Note 10-serie

Via verschillende kanalen heeft de fabrikant teasers gedeeld over de aankomende smartphones. In verschillende afbeeldingen wordt iets dieper ingegaan op het uiterlijk en specificaties. Zo wordt genoemd dat de toestellen voorzien zijn van een compleet nieuw design.

Ook de kwaliteit staat hoog in het vaandel bij de Chinese fabrikant. Daarom zijn de toestellen onder andere afgewerkt met een laagje beschermend Gorilla Glass en hebben ze een IP52-certificering, zodat ze tegen stof en een druppeltje water kunnen.

De toestellen worden lichter en beter en maken gebruiken van processoren van fabrikant Qualcomm. Volgens geruchten gaat het om de Snapdragon 750G-chip. Andere specificaties die de ronde doen zijn een 120Hz-ververssnelheid van het scherm, net als bij de Poco X3 NFC.

Die hoge ververssnelheid zorgt ervoor dat het display 120 keer per seconde wordt vernieuwd en dat zorgt weer voor soepele animaties. Ook wordt er gesproken over een hoofdcamera van 108 megapixel, waarmee je elk detail netjes vastlegt. Tot slot zijn via het Indiase YouTube-kanaal van Redmi ook al verschillende videoteasers gepubliceerd, zoals onderstaande.

