Xiaomi Redmi Note 10 volledig gelekt: dit moet je weten

Xiaomi kondigt later deze week de nieuwe Redmi Note 10 aan en de meeste specificaties van de smartphone zijn nu gelekt. Het toestel zou onder andere een fraai amoled-scherm hebben.

Xiaomi Redmi Note 10 specificaties gelekt: dit zijn ze

Via verschillende bronnen zijn de specificaties van de Xiaomi Redmi Note 10 verschenen. Het toestel, dat later deze week wordt aangekondigd, krijgt een amoled-display. Daardoor zien kleuren er veel mooier uit dan bij bijvoorbeeld een lcd-scherm, waarover de meeste betaalbare smartphones beschikken. Ook oogt zwart echt als zwart en is het contrast veel hoger.

Het scherm zou 6,43 inch groot zijn en op gelekte afbeeldingen zien we dat bovenin een klein gat zit voor de selfiecamera. De opvolger van de Redmi Note 9 zou ook dubbele speakers aan de voorkant hebben, zodat geluid goed klinkt. Op de achterkant zitten vermoedelijk vier camera’s, waarbij de primaire camera foto’s maakt in 48 megapixel. Daarnaast heeft de Xiaomi-telefoon sowieso een groothoeklens voor extra wijde foto’s en een macrocamera voor close-ups.

De vermeende verpakking van de Redmi Note 10.

De accu is vermoedelijk 5000 mAh groot, net als bij de Redmi Note 9T die Xiaomi eerder dit jaar aankondigde. Een fijne feature is de optie om de smartphone snel op te laden. Dit gaat met maximaal 33 Watt en dus ongeveer even snel als bij de Poco x3 NFC, die ook door Xiaomi wordt gemaakt. Dit toestel zit na een half uur opladen voor ruim 60 procent vol.

Verder zou de Redmi Note 10 voorzien zijn van een Snapdragon 678-chip, al weten we nog niet hoeveel werkgeheugen en opslagruimte de smartphone heeft. Daarnaast is het nog onduidelijk op welke Android-versie de nieuwe Xiaomi-smartphone draait, wanneer hij in de winkels ligt en wat de adviesprijs wordt.

Aankondiging later deze week

Xiaomi onthult de Redmi Note 10 aankomende donderdag (4 maart). Ook de Redmi Note 10 Pro zou dan worden getoond. Op Android Planet lees je dan alles over de smartphone en vertellen we of en wanneer het toestel ook naar Nederland komt. Volg ons via de website, download de Android Planet-app of schrijf je in voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

