‘Presentatie Xiaomi Redmi Note 11-serie is op 11 november’

De Xiaomi Redmi Note 11 presentatie vindt volgens geruchten volgende maand plaats. Ook zijn er verschillende specificaties van de komende Redmi Note 11 en Note 11 Pro gelekt.

Xiaomi Redmi Note 11 presentatie: Singles Day

Xiaomi brengt jaarlijks veel toestellen uit in verschillende lijnen. Volgens geruchten via het Chinese Weibo wordt volgende maand de Redmi Note 11-lijn gepresenteerd. Het digitale evenement vindt plaats op 11 november, oftewel Singles Day. Deze Chinese feestdag wordt ook hier steeds populairder en bedrijven spelen er steeds meer op in door korting te geven op allerlei producten.

Of we ook Europese details over prijzen en verkrijgbaarheid te horen krijgen, is nog wel de vraag. Met de toestellen volgt Xiaomi de Redmi Note 10-serie op, die in maart van dit jaar werd gepresenteerd.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Ook zijn verschillende specificaties van twee komende toestellen gelekt. Zo wordt de normale Redmi Note 11 aangedreven door een MediaTek Dimensity 810-processor. De Pro-variant draait op een snellere Dimensity 920-chip. Verschillen zien we onder andere in rauwe processorkracht en grafische prestaties, waarbij de Pro de hoogste punten scoort. Uiteraard is 5G aanwezig, zodat je bent voorbereid op de toekomst.

Schermen met 120Hz ververssnelheid

Voor de Note 11 kiest Xiaomi volgens geruchten voor een lcd-paneel. De resolutie is nog niet genoemd, maar we gaan uit van een full hd-paneel zoals we al jaren zien. Het gaat om een lcd-display, terwijl de Note 11 Pro een amoled-scherm aan boord krijgt. Beide displays verversen maximaal 120 keer per seconde, wat zorgt voor een soepele gebruikservaring.

De accu is 5000 mAh groot en we verwachten ook verschil te zien qua oplaadsnelheid. Bij de normale Note 11 gaat dat met 33 Watt, terwijl het 11 Pro-model kan opladen met 67 Watt. In de wandelgangen wordt ook nog gesproken over een Redmi Note 11 Pro-model met een nog hogere oplaadsnelheid: 120 Watt.

Over de camera’s is nog weinig bekend. Wel zou de normale Note 11 beschikken over een primaire camera van 50 megapixel en de 11 Pro over een 108 megapixel-exemplaar.

Android 11 en prijzen

De smartphones komen vermoedelijk op de markt met Android 11, waarbij we enkele jaren updates verwachten. In China zouden de prijzen voor beide modellen starten bij respectievelijk 160 en 240 euro. Europese prijzen zijn niet één op één over te nemen, waardoor je iets dieper in de buidel zal moeten tasten.

