Xiaomi Redmi Note 11-serie binnenkort wereldwijd beschikbaar

Het Chinese Xiaomi lanceerde de Redmi Note 11-serie in oktober in eigen land. De telefoons zijn binnenkort wereldwijd beschikbaar. Lees in dit artikel wat je van de smartphones kan verwachten.

Xiaomi Redmi Note 11-serie lancering

De Redmi Note 11 komt eindelijk naar Nederland. Zo tweette fabrikant Xiaomi dat op 26 januari een evenement plaatsvindt die de telefoons presenteert. De bijgevoegde afbeelding laat echter maar twee toestellen zien.

In China zagen de Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro en Redmi Note 11 Pro Plus in deze serie al het levenslicht, maar het is onduidelijk of alle drie de telefoons eind januari ook wereldwijd gelanceerd worden. We verwachten in ieder geval dat de ‘normale’ Redmi Note 11, de opvolger van de betaalbare Xiaomi Redmi Note 10, hoe dan ook in Europa verschijnt.

Xiaomi Redmi Note 10

Specificaties Redmi Note 11-serie

Xiaomi heeft zijn nieuwe midrange toestel uitgerust met een display van 6,6 inch met een ververssnelheid van 90Hz. De resolutie is 2400 bij 1080 pixels. De Redmi Note 11 Pro en Redmi Note 11 Pro Plus hebben nét een iets groter scherm (6,67 inch) en hun scherm ververst 120 keer per seconde. De schermresoluties zijn hetzelfde bij alle drie de telefoons.

Op het gebied van de accu en het opladen zijn er grotere verschillen. De reguliere Redmi Note 11 heeft een capaciteit van 5000 mAh, de Note 11 Pro 5160 mAh en de plus variant ‘maar’ 4500 mAh. Laatstgenoemde compenseert deze relatief kleine batterij door de telefoon vlot volledig op te laden in slechts een kwartier. Dit is mogelijk dankzij de 120 Watt-snellader. De Redmi Note 11 doet dit in ruim een uur (33 Watt) en de Redmi Note 11 Pro in een krappe drie kwartier (67 Watt).

Camera’s en krachtige processors

De camera van de Xiaomi Redmi Note 11 heeft 50 megapixel en wordt vergezeld door een 8 megapixel-groothoeklens. Aan de voorkant vinden we een 16 megapixel selfiecamera. De camera’s van de Redmi Note 11 Pro en Pro Plus zijn nagenoeg identiek aan elkaar. Beide hebben een 108 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, macrocamera en 16 megapixel-frontcamera.

De reguliere Redmi Note 11 heeft met 4GB RAM en 128GB aardige specificaties in huis. Deze telefoon is ook in varianten te koop tot aan 256GB opslaggeheugen en 8GB werkgeheugen. De Pro-versies van de Redmi Note 11 beginnen standaard met 6GB RAM en 128GB werkgeheugen, maar zijn ook te koop met verbeterde specificaties.

Xiaomi Redmi Note 11

Android 11 en prijzen

De smartphones draaien uit de doos op Android 11. Over de wereldwijde prijzen van de toestellen durven we nog niet veel te zeggen. In China kostten de telefoons bij lancering 160 euro (Redmi Note 11) en 240 euro (Redmi Note 11 Pro), maar we verwachten dat de prijzen in ons land iets hoger zullen zijn.

Natuurlijk volgt Android Planet deze lancering op de voet. Ben je benieuwd naar deze Xiaomi Redmi Note 11 serie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

