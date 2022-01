Xiaomi Redmi Note 11-serie gepresenteerd voor Europese markt

De Xiaomi Redmi Note 11-serie is officieel gepresenteerd en bestaat uit vier toestellen in verschillende prijsklassen. Exacte details over de verkrijgbaarheid zijn nog onbekend, maar dit weten we al wel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Redmi Note 11-serie officieel: 4 toestellen

Xiaomi heeft een viertal smartphones gepresenteerd in de Redmi-lijn, die eerder al zijn verschenen in China. Het meest krachtige model is de Redmi Note 11 5G. Het toestel wordt aangedreven door de nieuwe Snapdragon 695-chip van fabrikant Qualcomm. Zoals de naam verraadt is er ondersteuning aan boord voor 5G. Er is 6GB of 8GB RAM aanwezig en 128GB interne opslag.

De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en laadt op met maximaal 67 Watt via een kabel. Het scherm is 6,67 inch groot, heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en bevat een klein gaatje voor de frontcamera. Verversen doet het scherm maximaal 120 keer per seconde, voor een vloeiende ervaring tijdens het gebruik.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

De hoofdcamera heeft een resolutie van 108 megapixel, maar ook zijn een groothoeklens en macrocamera aanwezig. Daarmee maak je respectievelijk kiekjes met een wijdere hoek en van dichtbij. Opvallend is het ‘platte design’, wat we kennen van recente iPhones en bijvoorbeeld de Oppo Reno 6. Xiaomi is van plan om het toestel op de markt te brengen in een drietal kleuren: wit, zwart en blauw.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Note 11 en Note 11S

Tegelijkertijd liet het bedrijf meer weten over de Redmi Note 11 Pro. Dat toestel krijgt een nagenoeg identiek design, maar heeft wel een extra camerasensor op de achterkant. Die wordt gebruikt om diepte-informatie op te slaan wat weer gebruikt wordt bij portretfotografie. Er is een MediaTek-chip aanwezig, waardoor 5G niet aanwezig is.

Dan zijn er ook nog de Redmi Note 11 en Note 11S, de meest betaalbare toesellen van het nieuwe viertal. De eerstgenoemde heeft een scherm van 6,43 inch dat maximaal 90 keer per seconde ververst. Opladen van de 5000 mAh-accu gaat met maximaal 33 Watt.

Er is maximaal 6GB werkgeheugen aanwezig en de 128GB opslag is uit te breiden met een geheugenkaartje. Deze smartphone wordt aangedreven door de Snapdragon 680-processor. Ook dit toestel heeft vier camera’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel. Ook een groothoeklens, macrocamera en dieptesensor zijn aanwezig.

Xiaomi Redmi Note 11

We sluiten af met de Redmi Note 11S, die iets betere specificaties heeft dan de normale Note 11. Zo heeft de primaire camera een resolutie van 108 megapixel en is er maximaal 8GB RAM aan boord. Opvallend is dat alle vier de smartphones nog uit worden gebracht met Android 11, dit terwijl Android 12 de meest recente versie is van het besturingssysteem. Daaroverheen ligt de eigen MIUI 13-schil, waardoor het uiterlijk van de software is aangepast en waar verschillende eigen apps aan zijn toegevoegd.

Europese prijzen en verkrijgbaarheid

Tijdens de presentatie werden alleen dollarprijzen genoemd, maar nog geen prijzen voor onze markt. Wanneer de toestellen daadwerkelijk op de markt komen en voor welke prijzen is nog onbekend. Een woordvoerder van Xiaomi Nederland laat ons weten: “pas later in het kwartaal te gaan lanceren en dat prijzen nog onbekend zijn”.

Meer over Xiaomi: