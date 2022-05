Xiaomi kondigt Redmi Note 11T aan op 24 mei (voor China, tenminste)

We zagen de Xiaomi Redmi Note 11-serie nog maar een paar maanden geleden in Nederland verschijnen, maar het is alweer tijd voor een opvolger: de Redmi Note 11T.

Xiaomi Redmi Note 11T op komst

Smartphonemerk Xiaomi komt op 24 mei met nieuwe telefoons: de Redmi Note 11T, Note 11T Pro en Note 11T Pro Plus. De fabrikant heeft al wat details over de nieuwe toestellen losgelaten via het Chinese Weibo, waaronder een aantal renders van de apparaten. Daarop zien we dat ze een ander ontwerp krijgen dan hun voorgangers, de Redmi Note 11-telefoons.

Op de afbeeldingen valt vooral het nieuwe camera-ontwerp op. Dat ziet er in onze ogen een stuk netter uit dan bij de Redmi Note 11. De Note 11T heeft drie verschillende lenzen op de achterkant. We weten nog niet wat voor camera’s dit precies zijn. De huidige Redmi Note 11 Pro heeft een 108 megapixel-hoofdcamera, dus de kans is groot dat de Note 11T Pro en Note 11T Pro Plus hierop voortborduren. Naar verwachting zijn de overige lenzen een groothoeklens en macrocamera.

De rest van het ontwerp lijkt enigszins op dat van zijn voorgangers. We zien opnieuw vrij hoekige zijkanten en een matte achterkant. Van welke materialen de toestellen gemaakt zijn weten we nog niet, maar we gaan uit van een combinatie van glas en plastic. Ook komt de Redmi Note 11T-serie in een aantal nieuwe kleurtjes op de markt.

Van de overige specificaties is bekend dat de Xiaomi Redmi Note 11T Pro Plus een MediaTek Dimensity 8100-chip onder de motorkap krijgt. Ook zegt Xiaomi dat de toestellen een ‘vlaggenschip-waardig lcd-scherm’ krijgen. Meer over de nieuwe Xiaomi-telefoons horen we op 24 mei.

Wanneer komen de telefoons naar Nederland?

Dat de nieuwe Xiaomi Redmi Note 11T-serie deze maand al in China wordt aangekondigd, betekent helaas niet dat we de toestellen snel in Nederland gaan zien. Waarschijnlijk verkoopt Xiaomi de smartphones de eerste paar maanden exclusief in China. We weten ook nog niet zeker of ze daarna wél naar Nederland komen, maar de kans is vrij groot – zeker omdat de gehele Note 11-serie ook in ons kikkerlandje verkrijgbaar is.

Wil je weten wat we bij Android Planet van de Xiaomi Redmi Note 11 en Redmi Note 11 Pro vonden? Je leest het in onze uitgebreiden geschreven review.

