Gerucht: Xiaomi Redmi Note 12 komt op de markt vanaf 279 euro

De vermoedelijke prijs van de Xiaomi Redmi Note 12 is verschenen. Het toestel kost minder dan 300 euro en ook alle specificaties zijn nu bekend.

‘Xiaomi Redmi Note 12 prijs is bekend’

De informatie over de aankomende Redmi Note 12 van Xiaomi komt via het Twitter-account van Sudhansu Ambhore. Hij stelt dat het instapmodel 279 euro moet kosten. Dat is de versie met 4GB werkgeheugen en 128GB interne opslagruimte, maar we gaan uit dat er tegen meerprijzen ook varianten op de markt komen met meer geheugen.

De Redmi Note 12 wordt aangedreven door de Snapdragon 680-chip, die we ook kennen van de huidige Redmi Note 11. Het gaat dus om een verouderde processor, die geen ondersteuning voor 5G aan boord heeft. Wel verwachten we andere toestellen in de Note 12-serie te zien, met andere processoren. Details daarover voor Europa zijn nog onbekend. De verschillende andere toestellen uit de serie zijn echter al gepresenteerd voor thuisland China en hebben een MediaTek-chip.

Er is gekozen voor een amoled-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een diagonaal van 6,67 inch. De pixels daarvan verversen maximaal 120 keer per seconde voor een soepele gebruikservaring. Er is een officiële IP53-certificering aanwezig, waardoor de Note 12 bestand is tegeneen beetje stof en spatwater.

De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat met maximaal 33 Watt. Draadloos opladen is er echter niet bij. Een vingerafdrukscanner zien we aan de zijkant van het toestel en ook nfc, wifi en bluetooth zijn aan boord. Wil je het opslaggeheugen uitbreiden, dan kan dat met een micro-sd-geheugenkaartje.

Vier camera’s en Android 13

Selfies maak je in een resolutie van 13 megapixel en op de achterzijde zijn nog eens drie camera’s te vinden. De primaire camera heeft een resolutie van 50 megapixel en maakt gebruik van pixel binning voor scherpere kiekjes. Dan is er nog een groothoeklens (8 megapixel) en een losse camera voor close-ups met een magere resolutie van 2 megapixel.

Tot slot meldt de lekker dat de smartphone is uitgerust met Android 13 en de MIUI 14-software. Die schil is flink aangepast door Xiaomi zelf. Zo is het uiterlijk op de schop gegaan en zijn er verschillende eigen apps voorgeïnstalleerd. Het bedrijf maakte afgelopen week ook hun MIUI 14-updateschema voor Europa bekend.

