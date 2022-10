Xiaomi onthult Redmi Note 12-serie: 3 smartphones op een rij

Xiaomi heeft de Redmi Note 12-serie gepresenteerd. We zien drie telefoons met dezelfde basis qua specificaties, maar ook genoeg verschillen. De verwachting is dat we de smartphones ook in Nederland verschijnen.

Xiaomi Redmi Note 12-serie officieel

Zoals Xiaomi vaker doet is er nu een nieuwe reeks smartphones gepresenteerd voor thuisland China. Het gaat om de Xiaomi Redmi Note 12-toestellen, de opvolgers van bekende Redmi Note 11-serie die begin dit jaar in Nederland verscheen.

De drie nieuwe smartphones delen dezelfde basis qua specificaties. Zo hebben ze allemaal een plat amoled-scherm van 6,67 inch met een prima full hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. De frontcamera is bij elk van de telefoons uitgerust met een 16 megapixel-sensor.

Daarnaast beschikken de Xiaomi’s over een MediaTek Dimensity 1080-chip, die ook zorgt voor 5G-ondersteuning. Zaken als een infraroodsensor om ze te gebruiken als afstandsbediening voor allerlei apparatuur, koptelefoonaansluiting, nfc en wifi 6-ondersteuning zijn eveneens van de partij.

Redmi Note 12 Discovery Edition

De Discovery Edition is de meest uitgebreide van het stel en valt op door twee features. Zo heeft de smartphone een camera met een resolutie van 200 megapixel. Daarmee is het niet de eerste van het merk; dat is namelijk de Xiaomi 12T Pro. Je kunt foto’s schieten in die resolutie, maar ook gebruikmaken van pixel binning. Zo rollen er plaatjes uit van 50 of 12,5 megapixel met veel contrast, details en levensechte kleuren. Andere camera’s zijn de 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-sensor voor close-ups.

De andere opvallende functie is de snellaadfunctie, want die heeft een vermogen van maar liefst 210 Watt. Xiaomi zelf zegt dat je de hele accu daarmee kunt opladen in slechts negen minuten. Dat is natuurlijk erg snel, maar de batterij is dan ook niet erg groot. Die is met 4300 mAh iets kleiner dan gemiddeld én de andere toestellen in de Note 12-serie.

Redmi 12 Pro Plus en Note 12 Pro

De Redmi 12 Pro Plus heeft een grotere accu: 5000 mAh. Wel gaat opladen een stukje trager, namelijk met 120 Watt. Dat betekent in de praktijk dat het toestel volledig opgeladen is in 19 minuten. Die smartphone komt met hetzelfde camerasysteem als de Discovery.

Geef je wat minder om megapixels of snelladen, dan is er nog de Xiaomi Redmi Note 12 Pro. De primaire camera is uitgerust met de IMX766-sensor van Sony met een resolutie van 50 megapixel. Die kennen we van onder andere de high-end Oppo Find X5 Pro. Het toestel bevat dezelfde 5000 mAh-accu, alleen opladen gaat met maximaal 67 Watt. Volgens Xiaomi ben je voor een volledige lading zo’n drie kwartier verder.

Prijs, release en Europese lancering

Prijzen in China zijn niet direct te vergelijken met die op de Europese markt. Of en wanneer de Redmi Note 12-serie hier verschijnt is nog onduidelijk, maar lijkt zeer aannemelijk. Zoals gezegd verscheen de Note 11-serie hier officieel in januari. Als Xiaomi dat doortrekt zien we de smartphones hier dus binnen enkele maanden verschijnen.

De Note 12 Discovery Edition is te koop vanaf zo’n 335 euro voor het basismodel met 8GB RAM en 256GB opslag. De Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus kost minimaal 290 euro in China (8/256GB) en de Note 12 Pro (6/128GB) pik je op vanaf 235 euro.

