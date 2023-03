Xiaomi Redmi Note 12-telefoons naar Nederland: dit moet je weten

Xiaomi brengt vier Redmi Note 12-smartphones uit in Nederland. De goedkoopste telefoon kost 249 euro en alle informatie zetten we in dit artikel op een rijtje.

Xiaomi Redmi Note 12-serie officieel: dit moet je weten

Xiaomi had al aangekondigd alle details prijs te geven over de Redmi Note 12-serie voor Europa. Het bedrijf brengt in totaal vier smartphones uit in Nederland en ook de Redmi Watch 3 is gepresenteerd. Wij zetten alle apparaten voor je op een rij.

Xiaomi Redmi Note 12: verkrijgbaar vanaf 249 euro

De Redmi Note 12 is de nieuwe instapsmartphone en beschikt over een groots amoled-scherm van 6,67 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Die verversen maximaal 120 keer per seconde voor een vloeiende ervaring. De processor is de Snapdragon 685 van Qualcomm, die wordt bijgestaan door 4GB en een ruime hoeveelheid opslaggeheugen.

Op de achterzijde zijn drie camera’s aanwezig, waaronder de 50 megapixel-hoofdcamera. De smartphone draait op Android 13, komt op de markt in een drietal kleuren en biedt geen ondersteuning voor 5G.

Xiaomi Redmi Note 12 5G: klaar voor de toekomst

Vind je 5G-internet wel belangrijk, dan is de Redmi Note 12 5G een betere keuze. In de basis is het toestel nagenoeg hetzelfde als de normale Note 12, maar er is wel een andere processor met 5G-ondersteuning. Zodoende kun je in de toekomst nog sneller mobiel internet gebruiken, surfen en streamen. Opvallend is dat de telefoon nog draait op het oude Android 12.

De accu heeft dezelfde capaciteit als de Redmi Note 12: 5000 mAh. Opladen kan met de meegeleverde oplader met maximaal 33 Watt. Xiaomi meldt dat de Redmi Note 12 5G voor 299 euro wordt verkocht in een drietal kleuren.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro: te koop vanaf 399 euro

Dan is er ook nog de Xiaomi Redmi Note 12 Pro, die hetzelfde scherm aan boord heeft als zijn goedkopere broertjes. Wel is er een laagje steviger Gorilla Glass 5 aanwezig om krasjes en beschadigingen tegen te gaan. De processor komt uit de stal van MediaTek, is weer een stukje krachtiger en ondersteunt standaard 5G.

Er zijn drie camera’s aanwezig, waaronder de primaire lens van 50 megapixel. Ook kun je kiekjes maken in een grotere hoek of van dichtbij. Opladen van de 5000 mAh-batterij gaat met maximaal 67 Watt en ook dit toestel draait nog op Android 12.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Tot slot is de Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus gepresenteerd, die erg veel lijkt op de normale Note 12 Pro. Het grote verschil zit ‘m in de hoofdcamera en oplaadsnelheid. Bij het Plus-model heeft de hoofdcamera namelijk een resolutie van 200 megapixel. Opladen doet de Note 12 Pro Plus met maximaal 120 Watt.

Dat kennen we van de eerder onthulde Xiaomi 12T, die inmiddels minder kost dan deze nieuwe telefoon. Xiaomi laat namelijk weten dat de Redmi Note 12 Pro Plus over de toonbank gaat vanaf 499 euro. Keuze heb je daarbij uit de kleuren blauw, wit en zwart.

Ook Redmi Watch 3 gepresenteerd

Op hetzelfde evenement was het ook tijd voor de presentatie van de Redmi Watch 3. De wearable heeft een rechthoekig amoled-scherm van 1,75 inch. Er is een gps-module aanwezig en hij is stof- en waterdicht. De accu gaat tot 12 dagen mee op een enkele acculading en het horloge heeft een speaker, waardoor je er gesprekken mee kunt voeren via bluetooth.

Natuurlijk herkent het apparaatje allerlei sporten, meet ‘ie je hartslag en slaap en ook het zuurstofniveau van je bloed wordt bijgehouden. De Watch 3 heeft een adviesprijs van 129 euro, komt op de markt in de kleuren zwart en ivoor en biedt 200 ingebouwde digitale wijzerplaten.

