‘Gloednieuwe Xiaomi Redmi Note 11 is passé: de Note 12 komt eraan’

De Xiaomi Redmi Note 11 is nog maar net in Nederland verkrijgbaar, maar er komt binnenkort alweer een opvolger aan: de Redmi Note 12.

Xiaomi-teaser: nieuwe Redmi Note 12-smartphone

Het Chinese Xiaomi heeft een teaser gedeeld die hint naar de komst van een nieuwe Note-smartphone. Redmi-CEO Lu Weibing plaatste de teaser zelf op Weibo. Het gaat waarschijnlijk om de Redmi Note 12, de opvolger van de huidige Redmi Note 11 – die pas twee maanden in Nederland verkrijgbaar is. De Note 12 zou zich voornamelijk focussen op snelheid.

Sinds 2021 kondigt Xiaomi ieder jaar twee nieuwe Redmi Note-smartphones aan. Begin 2021 was dit de Redmi Note 10, waarna de Note 11 in de tweede helft van dat jaar volgde. Beide toestellen kwamen met een flinke vertraging naar Europa – de eerste maanden konden enkel Chinese gebruikers met de telefoons aan de haal. Hetzelfde lijkt nu ook weer te gelden voor de Redmi Note 12.

Lu wijst erop dat Xiaomi de Redmi Note 12 gaat focussen op processorkracht. De kans is dus groot dat het ontwerp erg lijkt op dat van de Note 11. De Redmi Note 13, die voor de tweede helft van 2022 op de planning staat, legt zijn focus op design.

Ieder half jaar een nieuwe smartphone is beetje veel van het goede

Nu Xiaomi ieder half jaar een nieuwe Note-telefoon gaat uitbrengen, vragen wij ons af hoe vernieuwend ieder toestel gaat zijn. Smartphones zijn over het algemeen al heel compleet. De verschillen tussen verschillende generaties worden hierdoor ieder jaar kleiner. Zeker in het middensegment – waar de Note-serie onder valt – is het prijstechnisch gezien erg lastig om ieder half jaar een waardige opvolger neer te zetten. Xiaomi denkt hier schijnbaar anders over.

We hebben de Xiaomi Redmi Note 11 en Note 11 Pro onlangs uitgebreid bekeken bij Android Planet. Wil je weten wat we van de toestellen vonden? Lees hier dan onze uitgebreide Xiaomi Redmi Note 11 (Pro)-review.

We zijn erg benieuwd of Xiaomi de Note 12 van de Note 11 weet te onderscheiden. Ben jij dat ook? Laat het ons dan vooral even weten in de reacties onder dit artikel.