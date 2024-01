Xiaomi Redmi Note 13-serie naar Nederland: te koop vanaf 199 euro

De Xiaomi Redmi Note 13-serie is uit de doeken gedaan voor de Nederlandse markt en bestaat uit een vijftal toestellen. Te koop zijn de smartphones vanaf 199,99 euro en Android Planet zet ze voor je op een rij.

Xiaomi Redmi Note 13-serie officieel naar Nederland

Eerder presenteerde Xiaomi vijf nieuwe toestellen in de Redmi Note 13-serie en die komen nu naar Nederland. Ook een heuse smartwatch en verschillende setjes draadloze oordopjes worden in ons land uitgebracht. Het gaat om de Redmi Watch 4 van 99,99 euro en de Redmi Buds 5 (Pro), die respectievelijk 39,99 euro en 69,99 euro kosten.



Het instapmodel is de Redmi Note 13, te koop vanaf 199,99 euro. Er is een Snapdragon 685-chip aanwezig, bijgestaan door 6 of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB uitbreidbare opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat bekabeld met maximaal 33 Watt. Er is plek voor twee simkaarten en ook een koptelefoonaansluiting is aanwezig.

Het amoled-scherm is 6,67 inch groot, heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en de pixels verversen maximaal 120 keer per seconde. Op de achterkant zijn drie camera’s te vinden, waaronder de hoofdcamera van 108-megapixel.

Keuze heb je uit drie kleurstellingen en ook kun je kiezen voor het model met 5G-ondersteuning. Die versie ligt in de winkels vanaf 279,99 euro en deelt veelal dezelfde specificaties.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro-toestellen

Ook zijn er drie smartphones gepresenteerd met de Pro-stempel. Het gaat om de Redmi Note 13 Pro, de 5G-versie en de Pro Plus. Ze zijn te koop in meerdere kleuren en geheugenvarianten en zijn te koop vanaf 349,99 euro, 399,90 euro en 499,99 euro.

Alle drie de toestellen hebben een hoofcamera met een resolutie van 200 megapixel. Ook een groothoeklens en macrocamera zijn aanwezig, evenals een frontcamera. Ze hebben een groot amoledscherm met een hoge resolutie en fijne ververssnelheid.

De drie smartphones hebben allemaal een andere processor en ook kies je zelf hoeveel RAM of opslaggeheugen je nodig hebt. Opladen van de 5000 (of 5100 mAh-accu) gaat met 67 of 120 Watt en een koptelefoonaansluiting en stereospeakers vind je op elk model.

Er is een infraroodpoort aanwezig, evenals een nfc-chip en ook zijn ze gedeeltelijk bestand tegen stof en water. Voor de exacte verschillen tussen de toestellen check je uiteraard de uitgebreide devicepagina’s op onze website.

Release en prijzen van Redmi Note 13-telefoons

In onderstaand schema vind je de kleuren en prijzen van de Redmi Note 13 Pro’s:

Redmi Note 13: zwart, mintgroen, blauw en oceaan in drie geheugenvarianten.

Vanafprijs 199,99 euro.

Redmi Note 13 5G: zwart, groenblauw en wit in twee geheugenvarianten.

Vanafprijs 279,99 euro.

Redmi Note 13 Pro: zwart, paars en groen in twee geheugenvarianten.

Vanafprijs 349,99 euro.

Redmi Note 13 Pro 5G: zwart, groenblauw en paars in twee geheugenvarianten.

Vanafprijs 399,99 euro.

Redmi Note 13 Pro Plus 5G: zwart, wit en paars in twee geheugenvarianten.

Vanafprijs 499,99 euro.

