Xiaomi onthult Redmi Note 17-serie: Pro Max blikvanger van nieuw viertal

Xiaomi brengt de Redmi Note 17-serie uit in Nederland. We hebben het dan over vier splinternieuwe smartphones. We zetten de toestellen en hun belangrijkste specificaties graag voor je op een rijtje.

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Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max officieel

Nadat begin dit jaar de Redmi Note 15-serie uitkwam, is het nu alweer tijd voor de volgende generatie van Xiaomi’s bestverkopende toestellen. Deze 17-serie bestaat uit vier telefoons: de reguliere Redmi Note 17, de Redmi Note 17 5G, de Redmi Note 17 Pro en het absolute topmodel, de Redmi Note 17 Pro Max. Laten we die eens doornemen.

Alle toestellen hebben een nieuw design gekregen, waarbij het camera-eiland niet meer in het midden te vinden is, maar in de linkerbovenhoek zit. Bij de Pro 5G en de Pro Max lopen de achterkant en het frame naadlozer in elkaar over voor meer comfort. Verder heeft het viertal een batterij-upgrade gehad, laden ze sneller op en zijn ze beter bestand tegen water en een valpartij.

Met zes jaar aan beveiligingsupdates voor de gehele serie, moeten gebruikers lang beschermd worden tegen kwetsbaarheden.

Redmi Note 17 Pro Max

Nooit eerder bracht Xiaomi een Pro Max-uitvoering uit, wel een Pro Plus overigens. De Redmi Note 17 Pro Max heeft een 6,83 inch-scherm. Dit amoled-display ververst met maximaal 120Hz en heeft een piekhelderheid van 3500 nits. Net als de Note 17 Pro profiteert de Pro Max-versie van een verbeterde bouwkwaliteit. Dit noemt de fabrikant ‘Titan Quality’. Hier hoort een IP68-certificering bij.

De telefoon draait op een Snapdragon 6 Gen 5-chip, wat een uitstekende processor is. Z’n batterij van 9210 mAh is volgens Xiaomi de grootste accu in deze markt tot nu toe. Die moet goed zijn voor drie dagen batterijduur, waarbij twintig minuten genoeg is om weer één dag vooruit te kunnen. Laden doe je overigens met maximaal 100 watt en omgekeerd laden met 27 watt.

Met een 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-ultragroothoeklens kunnen gebruikers kiekjes schieten. Selfies maak je met de frontcamera van 32 megapixel.

Het paradepaardje krijgt van Xiaomi het meest luxe software-updatebeleid: zes jaar. Laatste noemenswaardige feitje is de bijzondere kleur Cloud Blush waarin de Pro Max verschijnt. Deze kleur op de achterkant van toestel verandert onder invloed van UV-licht van kleur: van wolkenwit naar een warme roze-oranje tint.

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Redmi Note 17 (5G) en 17 Pro

De drie andere toestellen uit de serie zijn minder luxe uitgerust dan de Pro Max, maar bieden nog steeds een hele hoop. We bespreken ze hier in het kort.

Accu

Te beginnen met de batterijcapaciteit. Het instapmodel en de 5G-uitvoering hebben een batterij van maar liefst 7700 mAh. De Pro-uitvoering doet daar met 8340 mAh nog een schepje bovenop. Snelladen doe je met 67 watt (Note 17 Pro) en 45 watt (reguliere Note 17 in beide uitvoeringen). Omgekeerd laden is een optie op deze drie toestellen met 22,5 watt.

Scherm

Wie de meest compacte telefoon zoekt, komt uit bij de Pro-modellen met hun display van 6,83 inch. De Note 17 en Note 17 (5G) hebben met 6,99 inch een extra groot scherm. Alle schermen verversen met maximaal 120 Hz, maar hun piekhelderheid ligt wel ver uit elkaar. De Pro-toestellen halen maximaal 3500 nits, de andere twee modellen 1800 nits.

Chipset

De Note 17 en Note 17 Pro 5G draaien op dezelfde Snapdragon 6s Gen 4-chipset. Alleen de Note 17 5G heeft een andere processor: de Snapdragon 4 Gen 4. Zoals gezegd heeft de Pro Max een Snapdragon 6 Gen 5 onder de motorkap, de snelste processor van de aankomende toestellen.

Camera’s

Alle vier de telefoons hebben een 50 megapixel-hoofdcamera. In tegenstelling tot de Pro Max met z’n 32 megapixel-frontcamera, hebben de overige drie toestellen een camera van 16 megapixels om selfies mee te schieten. Alleen de Pro-uitvoeringen hebben een ultragroothoek van 8 megapixel, deze lens vind je niet op de andere modellen.

Prijzen zijn op dit moment nog niet bekendgemaakt, maar hier verwachten we zeer binnenkort duidelijkheid over. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.