Xiaomi heeft twee betaalbare smartphones aangekondigd: de Redmi Note 9T en reguliere Redmi 9T. Beide telefoons hebben grote accu’s, goede specificaties en een lage prijs.

Lees verder na de advertentie.

Xiaomi Redmi Note 9T officieel gepresenteerd

Met de Redmi Note 9T brengt Xiaomi een betaalbare smartphone uit die direct overweg kan met 5G, het nieuwe mobiele netwerk dat ook in Nederland beschikbaar is. Daarvoor gebruikt de smartphone een Dimensity 800U-processor van MediaTek, met 4GB werkgeheugen en 64/128GB opslagruimte. Beide modellen hebben 5G- en dualsim-ondersteuning. De Note 9T is één van de goedkoopste 5G-telefoons van dit moment.

De specificaties van de Xiaomi Redmi Note 9T zijn verder dik in orde. Zo heeft het toestel een groot scherm van 6,53 inch en scherpe full-hd-resolutie. De accu is met 5000 mAh bovendien lekker groot en ondersteunt snelladen. Dit gaat met 18 Watt en dat betekent dat de telefoon relatief snel weer vol zit.

6,53 inch-scherm met full-hd-resolutie

Cameragat linksboven voor selfiecamera

Driedubbele camera: 48 + 2 + 2 megapixel

MediaTek Dimensity 800U-processor voor vlotte prestaties

5G-ondersteuning aanwezig

5000 mAh-accu laadt snel op

Usb-c-poort, koptelefoonaansluiting en NFC

Vingerafdrukscanner zit aan de zijkant

Op de achterkant van de Redmi Note 9T zitten drie camera’s: een hoofdcamera van 48 megapixel, macrocamera van 2 megapixel en een 2 megapixel-dieptesensor. De macrocamera gebruik je voor foto’s van heel dichtbij, bijvoorbeeld van een bloem of insect. Voor selfies is een 13 megapixel-frontcamera aanwezig, die in een gat in het scherm zit.

Redmi 9T heeft gigantische accu

De normale Redmi 9T is meer een instapmodel, maar beschikt wel over prima specificaties. Zo heeft de smartphone een Snapdragon 662-processor, die ook in bijvoorbeeld de Motorola Moto G9 Power en Poco M3 zit. De chip wordt bijgestaan door 4/6GB werkgeheugen en 64/128GB opslagruimte, afhankelijk van welke versie je kiest. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

Het scherm van de Redmi 9T is 6,53 inch groot en heeft – net als de Note 9T – een full-hd-resolutie. Ook is er een extra camera aanwezig in de vorm van een 8 megapixel-groothoeklens, voor extra wijde foto’s van bijvoorbeeld landschappen of steden. Verder heeft de smartphone een 48 megapixel-hoofdcamera, 2 megapixel-macrocamera en dieptesensor.

De telefoon onderscheidt zich vooral door de 6000 mAh-batterij, die voor een hele goede accuduur moet zorgen. Opladen gaat via de usb-c-poort met maximaal 18 Watt, waardoor snelladen dus aanwezig is. Je kan de Redmi 9T ook gebruiken om andere smartphones op te laden, door ze met een usb-kabeltje te verbinden.

Xiaomi Redmi (Note) 9T release en prijzen

De Redmi Note 9T is beschikbaar in twee versies: 4GB/64GB en 4GB/128GB. Daarvoor betaal je respectievelijk 229 en 269 euro. De normale Redmi 9T heeft een adviesprijs van 169 euro voor het 4GB/64GB-model, al kun je ook kiezen voor 128GB aan opslagruimte. Dan ben je 199 euro kwijt. De smartphones zijn vanaf 18 januari in Nederland verkrijgbaar.