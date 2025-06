Xiaomi brengt Redmi Pad 2 met giga accu uit voor 199 euro

Xiaomi’s nieuwste budgettablet komt ook naar Nederland en kost hier 199 euro. Tegelijk lanceert het bedrijf een versie met 4G-ondersteuning.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Redmi Pad 2 naar Nederland

De Xiaomi Redmi Pad 2 lekte al volledig uit en komt nu ook naar Nederland. De Redmi Pad 2 is met een adviesprijs van 199,90 euro duidelijk een budgettablet. Het apparaat volgt de Redmi Pad van twee jaar geleden op en is op meerdere gebieden verbeterd. We beginnen bij het scherm.

Het display van de Redmi Pad 2 is met 11 inch iets groter dan dat van zijn voorganger en heeft een hogere resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Beelden moeten hierdoor iets scherper ogen. De ververssnelheid van 90Hz is wel hetzelfde gebleven, al is de piekhelderheid wél omhoog gegaan naar 600 nits.

De Redmi Pad 2 ziet er ongeveer hetzelfde uit als zijn voorganger, maar heeft een pilvormig camera-eiland op de achterkant. Van de camera’s moet je echter niet al te veel verwachten, want de Pad 2 heeft een simpele 8 megapixel-lens achterop. Voor videogesprekken is een 5 megapixel-camera aanwezig.

Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G100 Ultra-processor. Een hele mond vol, maar de processor moet krachtig genoeg zijn om Android en apps vloeiend te draaien. De chip zit ook in de onlangs aangekondigde Oppo Pad SE, die nu te koop is voor 269 euro. De Redmi Pad 2 heeft standaard 4GB RAM en 128GB opslag, maar Xiaomi verkoopt ook een 8/256GB-versie.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Enorme accu en 4G-ondersteuning

Een belangrijke feature van de Xiaomi Redmi Pad 2 is de enorme accu, die een capaciteit van liefst 9000 mAh heeft. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Tab A9 Plus, die net als de Redmi Pad een 11 inch-scherm heeft, maar het moet doen met een batterij van zo’n 7000 mAh. Opladen doet de Xiaomi-tablet met maximaal 18 watt.

Goed om te weten is dat Xiaomi ook een 4G-uitvoering van de Redmi Pad 2 verkoopt. Die is qua specificaties identiek aan het wifi-model, maar ondersteunt dus mobiel internet. Dat is handig voor als je de tablet onderweg wil gebruiken en niet afhankelijk wil zijn van je wifi-hotspot of openbare netwerken.

De Xiaomi Redmi Pad 2 heeft een adviesprijs van 199,90 euro, maar er zijn meerdere uitvoeringen verkrijgbaar. Hieronder zetten we ze op een rijtje. Dat geldt ook voor de Redmi Pad 2 4G. Tijdens de actieperiode, die loopt van 13 tot 30 juni, krijg je 20 euro korting en Redmi Pad 2 Cover (het officiële hoesje) cadeau.