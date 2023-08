Dit is de Xiaomi Redmi Pad SE: betaalbare tablet van 199 euro

Xiaomi presenteert met de Redmi Pad SE een betaalbare tablet die vooral bedoeld is voor entertainment. Het apparaat kost 199 euro en beschikt onder meer over een 11 inch-scherm.

Xiaomi Redmi Pad SE officieel aangekondigd

Een voordeel van Android-tablets is dat ze over het algemeen relatief goedkoop zijn. Dat geldt ook voor de Xiaomi Redmi Pad SE, die zojuist is aangekondigd. Het apparaat heeft een adviesprijs van 199 euro en is vanaf 22 augustus in Nederland verkrijgbaar. Je hebt dan de keuze uit drie kleuren: paars, grijs/zwart en mintgroen.

De tablet is vooral gericht op entertainment en beschikt over een relatief groot 11 inch scherm. Dat display heeft een full-hd-resolutie van 1920 bij 1200 pixels en maximale helderheid van 400 nits. Niet heel indrukwekkend, maar goed genoeg om films en series te kijken. De tablet draait op Android 13 met de bekende MIUI-software van Xiaomi.

Het scherm heeft een maximale ververssnelheid van 90Hz, wat zorgt voor vloeiende beelden. De verversfrequentie wordt automatisch aangepast op basis van wat er op het scherm gebeurt, wat gunstiger is voor de batterij. Over de accu gesproken: die heeft een capaciteit van 8000 mAh en laadt op met 10 Watt. Volgens Xiaomi kan de tablet met een volle batterij tot 14 uur lang video’s afspelen.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 680-processor. Dit is niet de nieuwste, maar wel een redelijk vlotte chip. Hij zit ook in toestellen als de Motorola Moto G52, Xiaomi Redmi Note 11 en Samsung Galaxy A23. Dat zijn goedkopere smartphones die vorig jaar werden uitgebracht. Xiaomi prikt hier 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslag bij. Dat laatste is met een micro-sd-geheugenkaartje verder uit te breiden.

Slank design en meer

De Xiaomi Redmi Pad SE heeft een behuizing van aluminium en is met een gewicht van 478 gram niet al te zwaar. Daardoor is ‘ie comfortabeler vast te houden. De tablet heeft geen vingerafdrukscanner, maar ontgrendelt via gezichtsherkenning. Andere budgettablets, zoals de Samsung Galaxy Tab A8 en Lenovo Tab M9, hebben ook geen vingerafdrukscanner.

Verder is de Redmi Pad SE voorzien van een usb-c-poort, koptelefoonaansluiting voor je bedrade headsets en speakers met Dolby Atmos-ondersteuning. Achterop zit een simpele 8 megapixel-camera voor het maken van een vlugge foto of scannen van documenten. De frontcamera heeft een resolutie van 5 megapixel.

Zoals gezegd is de Xiaomi Redmi Pad SE vanaf 22 augustus te koop voor 199 euro. De tablet verschijnt in het paars, grijs/zwart en mintgroen.

