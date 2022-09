‘Dit is de Xiaomi Redmi Pad: betaalbare tablet voor 250 euro’

Via een betrouwbare bron weten we nu nagenoeg alles over de Xiaomi Redmi Pad en zijn specificaties. De tablet verschijnt binnenkort op de markt. Met het apparaat gaat Xiaomi de strijd aan met concurrenten en hun betaalbare tablets.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: Xiaomi Redmi Pad-specificaties op straat

Door WinFuture ligt alles over Xiaomi’s aankomende tablet op straat. Het gaat om de betaalbare Redmi Pad, die is uitgerust met een lcd-scherm van 10,61 inch. Het display heeft een resolutie van 2000 bij 1200 pixels en die verversen maximaal 90 keer per seconde.

Andere details over het scherm bestaan uit een maximale helderheid van 400 nits en een contrastratio van 1500 staat tot 1. Dat is niet bijster goed, maar gangbaar in deze prijsklasse en prima voor de meeste mensen. De huidige Xiaomi 11T Pro-smartphone heeft bijvoorbeeld een scherm met een helderheid van maximaal 1000 nits, wat dus 2,5 keer zo helder is – en wel goed af te lezen is in direct zonlicht.

Verwacht geen snelheidsmonster voor de prijs, maar de relatief nieuwe MediaTek Helio G99-processor zorgt voor de nodige rekenkracht. Er is 3 of 4GB werkgeheugen aanwezig en je hebt keuze uit versies met 64GB of 128GB interne opslag.

Er is gekozen voor een batterij van 8000 mAh, waarmee je makkelijk de dag door moet komen. Opladen gaat met maximaal 18 Watt en een oplader vind je ook nog gewoon in de doos.

Android 12 en vier speakers aan boord

De tablet is uitgerust met vier speakers met het Dolby Atmos-certificaat. Daardoor geniet je prima van muziek op Spotify of een film op Netflix. Het geheel draait op Android 12 en daaroverheen ligt de eigen aangepaste MIUI-schil voor tablets. 5G ontbreekt en of er überhaupt een 5G-variant komt, is nog de vraag. Wel heeft de tablet plek voor een simkaart, waardoor je kunt internetten via een 4G-verbinding.

Op de voorkant is een 8 megapixel-camera aanwezig met een beeldhoek van 105 graden. Daarmee kun je een prima foto maken als je met een groep personen bent. Op de achterkant is ook een simpele sensor aanwezig met dezelfde resolutie.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Binnenkort verkrijgbaar voor 250 euro

De Xiaomi Redmi Pad verschijnt in drie kleuren, namelijk grijs, zilver en mintgroen. De tablet zou 250 euro kosten. Wat de meerprijs wordt voor modellen met meer werk- en opslaggeheugen is nog onbekend. We denken dat we de tablet op 4 oktober wordt aangekondigd, want op die dag vindt een Xiaomi-evenement plaats in München.

Daar gaan we sowieso de gloednieuwe Xiaomi 12T-serie zien. Die bestaat uit minimaal twee toestellen, waaronder de Xiaomi 12T Pro. Dat toestel wordt de eerste van de Chinese fabrikant met een camera van 200 megapixel, aldus recente geruchten. De Motorola Edge 30 Ultra heeft ook zo’n sensor aan boord. Android Planet publiceert binnenkort een review van dat toestel, dus houd de website in de gaten.

Meer over Xiaomi op Android Planet