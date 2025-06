‘Dit is de Xiaomi Smart Band 10: fitnesstracker met groter scherm’

Gelekte renders laten de Xiaomi Smart Band 10 zien. De nieuwe fitnesstracker ziet er bijna hetzelfde uit als zijn voorganger, al zijn er natuurlijk ook verbeteringen.

Bekijk de Xiaomi Smart Band 10-renders

Als je jouw gezondheid in de gaten wil houden, maar geen zin hebt om een dure smartwatch kopen, dan is een fitnesstracker de ideale oplossing. Ze zijn veel goedkoper en alsnog behoorlijk compleet. Dat geldt ook voor de populaire Smart Band-fitnesstrackers van Xiaomi.

De nieuwste fitnesstracker van het bedrijf is nu gelekt door werksite Xpertpick. Op de renders zien we de Xiaomi Smart Band 10 in vol ornaat. Het apparaatje lijkt behoorlijk op zijn voorganger – de Smart Band 9 – maar heeft een groter display. Het amoled-schermpje is 1,72 inch groot in plaats van 1,62 inch. De resolutie is daarom ook iets verhoogd naar 212 bij 520 pixels.

Hoewel het display groeit, doet de batterij dat niet. De Xiaomi Smart Band 10 beschikt opnieuw over een 233 mAh-accu, die tot drie weken meegaat op een volle lading. Is de fitnesstracker dan toch leeg, dan zit ‘ie na ongeveer een uur laden weer helemaal vol. Gebruik je het always on-display, dan loopt de batterij natuurlijk sneller leeg.

De Smart Band 10 verschijnt in drie kleuren: zwart, zilver en roze. Het apparaatje draait op de HyperOS 2.0-software van Xiaomi en beschikt over meer dan 150 fitnessmodi. Zonder het bandje meet de Band 10 slechts 16 gram. De fitnesstracker vereist Android 8.0 of hoger of iOS 12 of hoger. Dat zijn oude versies van de besturingssystemen, want Android 16 staat voor de deur en recente iPhones draaien inmiddels op iOS 18.5.

Lage prijs

Het is onduidelijk wanneer Xiaomi de Smart Band 10 precies uitbrengt. De Smart Band 9 verscheen vorig jaar in augustus met een adviesprijs van 39,99 euro. Xpertpick schrijft dat de nieuwste fitnesstracker in Europa 40 tot 50 euro gaat kosten. De precieze adviesprijs verschilt waarschijnlijk per land, dus we moeten het nog even afwachten.

