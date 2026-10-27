Slanke fitnesstracker van Xiaomi nu ook in Europa (en dit kost hij)

Begin vorige maand schreven we over de Chinese lancering van de Smart Band 11 van Xiaomi. Goed nieuws: de slanke, kleurrijke fitnesstracker heeft nu de oversteek naar ons gemaakt. Beide versies zijn behoorlijk betaalbaar.

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Smart Band 11 in Europa te koop

Begin vorige maand was Android Planet aanwezig op de IFA in Berlijn. Daar waren we meerdere uren te vinden op de Xiaomi-stand. Daar was veel aandacht voor elektrische auto’s, allerlei smart home-producten en de Xiaomi 18 Fold. Tijdens de beurs maakte de fabrikant bekend dat er ook een nieuwe generatie fitnesstrackers aan zou komen.

Dat deze Smart Band 11 in China zou debuteren, was te verwachten. Tot voor kort kon je ‘m naast China ook in Zuid-Korea en Hongkong krijgen, maar dat was het dan ook. Geïnteresseerden uit Europa hebben geluk, want je kunt deze kleurrijke gadget nu ook hier aanschaffen. Al is er wel een kleine kanttekening, waarover later meer. Kopers hebben overigens keuze uit een standaardvariant en eentje met nfc.

Stijlvol fitnesshorloge flink afgeslankt

Met een dikte van 9,99 millimeter en een gewicht van 15,6 gram (zonder band) heeft het klokje een flinke afslankkuur gehad ten opzichte van de Smart Band 10 van vorig jaar. Die was nog 11 millimeter dik en woog 23 gram. Dit zou het draagcomfort ten goede moeten komen.

Ook het scherm heeft een upgrade gehad. Hoewel het zijn kenmerkende langwerpige vorm heeft behouden en nog steeds 1,72 inch groot is, heeft Xiaomi wel iets anders verbeterd. De helderheid van het display is verhoogd tot 2000 nits.

De Xiaomi Smart Band 11 draait op HyperOS 4 en heeft verbeterde sensoren aan boord, voor nauwkeurigere hartslagmetingen en registratie van de zuurstofsaturatie in het bloed. Het horloge is waterbestendig tot ongeveer 50 meter. Veel indrukwekkender is de accuduur die de fabrikant heeft opgegeven: tot wel 21 dagen op één oplaadbeurt.

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Prijs en kleuropties

Wie op de Xiaomi-website kijkt en schakelt naar de Nederlandse versie, ziet daar op het moment van schrijven alleen de Xiaomi Smart Band 11 Active. Die kost slechts 29,95 euro en is dus niet hetzelfde als de Xiaomi Smart Band 11.

Om die aan te schaffen, moet je schakelen naar de Spaanse versie van de website. Daar staan drie kleurvarianten (zwart, zilver en roze). Mogelijk komt er later nog een speciale variant met keramische behuizing op de markt.

De prijs voor Spanjaarden – en waarschijnlijk straks ook voor Nederlanders – ligt op 59,99 euro voor het standaardmodel en 79,99 euro voor de Smart Band 11 met nfc.