‘Foto’s: Xiaomi Smart Band 8 met verwisselbare bandjes gelekt’

Xiaomi werkt naar verluidt aan een nieuwe fitnesstracker in de vorm van de Smart Band 8. Het apparaatje zou een ander design krijgen met afneembare bandjes.

‘Xiaomi Smart Band 8 gelekt’

We kennen Xiaomi vooral van zijn smartphones, maar het bedrijf verkoopt veel meer producten. De fabrikant maakt bijvoorbeeld al een aantal jaren fitnesstrackers met de Smart Band-naam. De nieuwste versie – die nog moet verschijnen – is nu vermoedelijk te zien op gelekte foto’s.

De afbeeldingen komen van website GoAndroid en laten de Xiaomi Smart Band 8 zien. Vooral opvallend is dat het design anders is dan bij de Smart Band 7. De bandjes die aan de fitnesstracker worden bevestigd, zijn nu verwisselbaar. Dat zou betekenen dat je het apparaatje makkelijker kan personaliseren met bandjes in verschillende kleuren.

Bij de Smart Band 7 zit de ‘kast’ in een bandje dat uit één geheel bestaat. Verder zou de Band 8 aangepaste sensoren krijgen, maar details hierover ontbreken. Verder heeft de bron het over bluetooth 5.1-ondersteuning. Dat is opvallend, want de huidige Smart Band 7 kan ook overweg met het nieuwere bluetooth 5.2.

Opvolger van de Smart Band 7

De Xiaomi Smart Band 7 is sinds juni vorig jaar in Nederland verkrijgbaar. Het apparaatje is uitgebracht met een adviesprijs van 60 euro, maar tik je inmiddels voor iets minder op de kop. De fitnesstracker biedt een aantal interessante verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger, de Mi Smart Band 6.

Zo is het schermpje een stuk groter. Het display meet 1,62 inch en daardoor is er meer ruimte om informatie af te lezen. Xiaomi heeft de software van de Smart Band 7 bovendien aangepast voor het grotere schermpje, zodat icoontjes, wijzerplaten en animaties beter tot hun recht komen.

Ook zijn er allerlei nieuwe gezondheidsfuncties aanwezig. Zo kun je je trainingsbelasting, hersteltijd en maximale zuurstofopname meten. Daarnaast kan de Smart Band 7 alles wat je van een fitnesstracker zou verwachten: je kan 120 sportmodi gebruiken, bijhouden hoeveel calorieën je iedere dag verbrandt en wat je hartslag is.

