Xiaomi Smart Band 8 onthuld: dit is de nieuwe betaalbare wearable

De Xiaomi Smart Band 8 is gepresenteerd in China, maar maakt later ook zijn opwachting in Europa. Hier lees je alles wat je moet weten over de fitnesstracker.

Xiaomi Smart Band 8 officieel (in China)

Op een evenement in thuisland China heeft Xiaomi allerlei nieuwe producten aangekondigd, waaronder televisies, tablets en de Xiaomi 13 Ultra. Ook wisten we al dat het bedrijf zou komen met een nieuwe wearable in de vorm van de Smart Band 8.

Het apparaatje heeft een metalen frame en is in twee kleuren verkrijgbaar: zwart en lichtgoud. Daarbij zijn de bandjes nu makkelijk afneembaar en daardoor te verwisselen. Xiaomi heeft daarnaast bandjes van verschillende materialen, kleuren en designs gepresenteerd.

Er is gekozen voor een ovaal amoled-schermpje van 1,62 inch met een resolutie van 490 bij 192 pixels. Daarbij is het mogelijk om spelletjes op het display te spelen, waaronder flipper of het bekende 2048. Verder biedt de fitnesstracker zo’n 150 sportmodi, waardoor je elke work-out kunt bijhouden en daarvan inzichten kunt checken.

Met andere sensoren houd je je hartslag bij of het zuurstofniveau van het bloed. Ook zaken zoals het aantal gezette stappen, verbrande calorieën of je slaapgedrag bekijk je makkelijk. Zoals eerder al bekend werd kun je ‘m ook om je nek hangen om zo wat zaken bij te houden. Ga je bijvoorbeeld rennen, dan kun je het apparaatje op je schoen vastklikken voor accurate resultaten.

Xiaomi zelf zegt dat je zo’n 16 dagen kunt doen op een enkele acculading met ‘typisch gebruik’. Schakel je het always-on-display in, waardoor de tijd altijd te zien is, dan loopt dat terug naar ongeveer vijf dagen. Opladen gaat via een magnetische kabel en snelladen is mogelijk. Een oplaadbeurt neemt minder dan een uur in beslag.

Release en prijzen

Zoals gezegd is de Xiaomi Smart Band 8 vooralsnog alleen in China verkrijgbaar. Daar kost het instapmodel omgerekend 31 euro. Wil je de versie met een ingebouwde nfc-chip, dan betaal je 37 euro.

We gaan er vanuit dat het bedrijf de Smart Band 8 later in andere landen uitbrengt, waaronder Nederland. Zijn directe voorgangers zijn hier ook te koop. De nieuwste is de Xiaomi Smart Band 7, die een adviesprijs had van 59,99 euro, maar waarvoor je inmiddels iets minder betaalt: € 50,95

