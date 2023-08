Xiaomi onthult Smart Band 8 Pro: smartwatch of fitnesstracker?

Xiaomi presenteerde al de Smart Band 8 en nu is ook de Smart Band 8 Pro onthuld. Het apparaatje heeft een groter scherm én forse accu, maar is het nou een smartwatch of een fitnesstracker?

Xiaomi Smart Band 8 Pro officieel: dit moet je weten

De markt voor wearables is een hele drukke. Xiaomi is zo’n merk dat ook allerlei smartwatches en fitnesstrackers uitbrengt en nu kan daar een nieuw model aan worden toegevoegd: de Smart Band 8 Pro. Hij heeft een groter scherm dan de reguliere Smart Band 8, die eerder dit jaar is gepresenteerd.

Het rechthoekige oled-scherm heeft een grootte van 1,74 inch en een hogere resolutie dan dat van de Band 8. Daardoor is er nog meer informatie op te zien, waaronder speciale widgets en wijzerplaten. Zo bedien je makkelijker muziek, zie je uitgebreide informatie van work-outs of kun je naast de tijd ook direct zien hoeveel stappen je hebt gezet.

Er zijn verschillende wallpapers en watchfaces voor de Band 8 Pro ontwikkeld. Het frame is van metaal en het apparaatje is stof- en waterdicht. De batterij heeft een capaciteit van 289 mAh en dat is een stuk meer dan bij de normale Band 8. Volgens Xiaomi gaat het nieuwe apparaatje tot twee weken mee op een volle lading, of tot zes dagen als je het always-on-display inschakelt.

Sensoren en prijzen

Er is een gps-module aanwezig en de tracker kan tot 150 sporten detecteren. Ook een hartslagmeter en zuurstofmeter zijn aanwezig, evenals een nfc-chip om draadloze betalingen te doen. Koppel je ‘m met je smartphone, dan kun je er ook oproepen mee beantwoorden.

De Smart Band 8 Pro komt op de markt in China in meerdere kleuren. Het normale model kost omgerekend zo’n 50 euro. De variant met lederen armbandje kost omgerekend zeven euro meer. We denken dat we ‘m binnen enkele maanden ook gaan zien in Europa, aangezien de reguliere Smart Band 8 hier ook te koop is.

Smartwatch vs fitnesstracker

De verschillen tussen fitnesstrackers en smartwatches worden steeds kleiner en kleiner. Eerder publiceerde Android Planet een uitgebreid artikel over de verschillen en gelijkenissen van de apparaatjes. Word je liever in enkele minuten bijgepraat over deze wearables? Check dan onderstaande video waarin redacteur Colin er alles over vertelt.

