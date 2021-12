Xiaomi kondigt veelbelovende nieuwe batterijtechnologie aan

Houdt jouw smartphone-accu het een hele dag vol? Zo nee, dan klinkt deze nieuwe batterijtechnologie van Xiaomi jou waarschijnlijk als muziek in de oren.

Xiaomi propt meer accu in dezelfde ruimte

Hoe groter de accu van een smartphone is, hoe langer deze het volhoudt op een lading. Smartphones vragen echter om een goede balans tussen een fatsoenlijke accugrootte en een licht en dun ontwerp. Dat is lastig, aangezien er in een telefoon maar weinig ruimte is om alle onderdelen kwijt te kunnen. Xiaomi heeft een manier gevonden om meer accu in dezelfde ruimte te krijgen.

Aan de bovenkant van een typische smartphone-accu (links op de afbeelding) vinden we een onderdeel dat de accu met de rest van de smartphone verbindt. Dit onderdeel neemt echter behoorlijk wat kostbare ruimte in beslag. Xiaomi heeft een manier gevonden om dit onderdeel drastisch te verkleinen. Hierdoor is er nu ruimte voor zo’n 10 procent méér accu.

Een smartphone met een 5000mAh-accu zou met deze nieuwe batterijtechnologie dus een 5500mAh-accu aan boord kunnen hebben. Dit verschil kan er zomaar voor zorgen dat je de dag voortaan zonder extra laadbeurt door kunt komen.

Smartphone-accu wordt slimmer

Naast de grootte van een batterij spelen nog een aantal andere factoren mee om de accuduur zo lang mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de chip en het scherm, die energiezuinig kunnen zijn (of juist niet). Veel moderne smartphones onthouden jouw slaapritme, om ‘s nachts niet onnodig lang stroom in de accu te pompen. Dit zogenoemde ‘overladen’ is namelijk erg slecht voor de levensduur van een batterij.

Deze functie werkt normaliter geheel softwarematig, maar Xiaomi brengt de technologie rechtstreeks naar de batterijcontroller zelf. Daarnaast heeft de accu nieuwe veiligheidsfuncties en een ingebouwde hitteregelaar, om ervoor te zorgen dat de batterij efficiënt en veilig werkt. Je zou deze accu dus bijna een smart-accu kunnen noemen.

