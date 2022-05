Richt Xiaomi zich nou op smartphones of smart homes?

Xiaomi wordt steeds populairder in Nederland. Maar is het nou een smartphone fabrikant dat ook slimme apparaten maakt? Of een Internet of Things-bedrijf dat ook smartphones uitbrengt?

Xiaomi: smartphone of smart home?

Met de Xiaomi 12-serie laat Xiaomi zien dat het bedrijf ook in het high-end segment van de smartphonemarkt een grote speler is. Dat kunnen we concluderen na onze review van de nieuwe toestellen. Deze bieden onder andere goede hardware, fijne camera’s en ook software met betere updates.

Xiaomi is een van de grootste smartphonemerken ter wereld. Dat hebben veel mensen in Nederland nog niet door, maar om het heel concreet te maken: na Apple en Samsung komt Xiaomi. Dat is heel wat voor een bedrijf dat pas in 2010 is opgericht.

Sinds 2019 is Xiaomi in Nederland actief en eind vorig jaar heeft het bedrijf zelfs de eerste fysieke winkel in Nederland geopend. De Mi Store is in Rotterdam te vinden. Loop je die winkel binnen, dan wordt pas duidelijk hoe breed het aanbod van Xiaomi eigenlijk is.

Zoveel meer dan smartphones

Natuurlijk liggen daar de verschillende smartphones van het bedrijf, daar waar je Xiaomi waarschijnlijk voornamelijk van kent. Maar de winkel staat ook vol met slimme apparaten. Xiaomi is niet alleen groot in smartphones, maar ook in smart homes.

Het Chinese bedrijd heeft talloze Internet of Things-apparaten om je huis een stukje slimmer te maken. Je kunt het zo gek niet bedenken, of Xiaomi heeft er een apparaat voor. Slimme lampen, routers, luchtfilters, tandenborstels, robotstofzuigers, ovens enzovoort.

Maar daar houdt het niet op. Het bedrijf biedt ook onder andere een elektrische vouwfiets aan en een elektrische step, televisies, een kleine wasmachine voor ondergoed, een ministrijkijzer, waterkokers, sportapparaten, kattenbedden en een loopband voor je huisdier. Kijk je naar alle producten van het bedrijf, dan zijn smartphones eigenlijk maar een heel klein segment.

Xiaomi wil alles zijn

De meeste mensen kopen een smartphone van de ene fabrikant, een fitnesstracker van een andere partij en de apparaten in hun slimme huis van verschillende bedrijven. Xiaomi wil alles zijn. Xiaomi wil je volgende smartphone zijn, je fitnesstracker om je gezondheid bij te houden en de oplossing voor je slimme huis.

Richt Xiaomi zich op smartphones? Ja. Richt Xiaomi zich op Internet of Things? Ja. Xiaomi is een ecosysteem waar smartphones en slimme apparaten onderdeel van zijn en allemaal met elkaar zijn verbonden. De smartphone kun je als afstandsbediening gebruiken om al die slimme apparaten te besturen. Zit je eenmaal in dit ecosysteem, dan is de kans groot dat je volgende apparaat ook een Xiaomi wordt.

De apparaten van Xiaomi zijn zelden de beste op de markt, maar qua design wordt er duidelijk werk in gestoken en passen de apparaten goed bij elkaar. En hoewel Xiaomi een twijfelachtige optie is als het gaat om privacy, is de prijs-kwaliteitverhouding van deze producten ongekend sterk omdat het bedrijf weinig winst pakt per verkocht product. Dat zorgt ervoor dat Xiaomi alleen maar groter gaat worden.

Meer over de Xiaomi 12

Benieuwd naar meer informatie over de Xiaomi 12? Dan ben je op Android Planet natuurlijk op de juiste adres. Duik bijvoorbeeld in onze Xiaomi 12 (Pro) review om meer te weten te komen over de gloednieuwe toestellen:

De Xiaomi 12 en 12 Pro zijn twee goede en fijne smartphones. Door het formaat zijn we vooral gecharmeerd van de reguliere 12. Echt klein is de telefoon niet, maar het is tof en verfrissend dat Xiaomi een handzaam vlaggenschip uitbrengt. De 12 Pro is daarentegen interessant als je echt het beste van het beste zoekt.

Toch stijgen de Xiaomi 12 en 12 Pro niet boven de concurrentie uit. Dat komt met name doordat er nét iets te veel minpunten zijn. Zo is de accuduur middelmatig, vinden we de software niet fijn in gebruik en bieden de camera’s van het Pro-model weinig meerwaarde.