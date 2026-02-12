Xiaomi Tag is een goedkope, maar stijlvolle bluetooth-tracker

Ben je op zoek naar een betaalbare bluetooth-tracker? Xiaomi heeft de Xiaomi Tag officieel geïntroduceerd. Het apparaatje ziet er fraai uit en is met 17,99 euro behoorlijk goedkoop. Wel heeft hij één nadeel.

Xiaomi Tag officieel

Bluetooth-trackers zijn enorm handig. Je kunt ze in je koffer stoppen als je op vakantie gaat of gewoon permanent aan je sleutelbos hangen. Dat kan lange zoektochten schelen waarbij je je sleutels altijd terugvindt op een heel onverwachte plek.

De Xiaomi Tag, die nu officieel is verschenen op de website van de Chinese fabrikant, is één van de goedkoopste opties. Hij heeft een adviesprijs van slechts 17,99 euro. Voor een pakket met vier Tags betaal je 59,99 euro. Dat is een stuk voordeliger dan de bekende AirTag van Apple, die 35 euro kost. De Smart Tag 2 van Samsung kostte aanvankelijk zelfs 39,99 euro, al is die prijs inmiddels wel flink gedaald.

We zijn erg gecharmeerd van het ontwerp van de Xiaomi Tag. Hij is gemaakt van wit plastic met een metalen ring eromheen. Zo maak je hem gemakkelijk vast aan je sleutelbos of andere voorwerpen. Het apparaatje is 7,2 millimeter dik en de CR2032-batterij zou een jaar meegaan voor je hem moet vervangen.

De Tag is te gebruiken met zowel Android-smartphones als iPhones. Hij beschikt over bluetooth 5.4 en nfc (near field communication).

Geen ultrawideband

De Xiaomi Tag lijkt wel een belangrijk nadeel te hebben in vergelijking met de AirTag en Smart Tag 2. Xiaomi vermeldt namelijk nergens dat de tracker over ultra-wideband beschikt. Met die technologie kun je verloren voorwerpen tot op zeer korte afstand lokaliseren met je smartphone. Als de Xiaomi Tag alleen bluetooth gebruikt, is hij iets minder nauwkeurig. Vermoedelijk kun je hem wel een geluidje af laten spelen, waardoor je alsnog in de juiste richting zoekt.

Vind jij de Xiaomi Tag een goed alternatief voor duurdere bluetooth-trackers of juist niet? Laat het weten in de reacties en schrijf je ook even in voor onze nieuwsbrief!