Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Xiaomi Tag is een goedkope, maar stijlvolle bluetooth-tracker

Mike Peek
Mike Peek
12 februari 2026, 9:05
2 min leestijd
Xiaomi Tag is een goedkope, maar stijlvolle bluetooth-tracker

Ben je op zoek naar een betaalbare bluetooth-tracker? Xiaomi heeft de Xiaomi Tag officieel geïntroduceerd. Het apparaatje ziet er fraai uit en is met 17,99 euro behoorlijk goedkoop. Wel heeft hij één nadeel.

Lees verder na de advertentie.

Xiaomi Tag officieel

Bluetooth-trackers zijn enorm handig. Je kunt ze in je koffer stoppen als je op vakantie gaat of gewoon permanent aan je sleutelbos hangen. Dat kan lange zoektochten schelen waarbij je je sleutels altijd terugvindt op een heel onverwachte plek.

De Xiaomi Tag, die nu officieel is verschenen op de website van de Chinese fabrikant, is één van de goedkoopste opties. Hij heeft een adviesprijs van slechts 17,99 euro. Voor een pakket met vier Tags betaal je 59,99 euro. Dat is een stuk voordeliger dan de bekende AirTag van Apple, die 35 euro kost. De Smart Tag 2 van Samsung kostte aanvankelijk zelfs 39,99 euro, al is die prijs inmiddels wel flink gedaald.

Xiaomi Tag officieel

We zijn erg gecharmeerd van het ontwerp van de Xiaomi Tag. Hij is gemaakt van wit plastic met een metalen ring eromheen. Zo maak je hem gemakkelijk vast aan je sleutelbos of andere voorwerpen. Het apparaatje is 7,2 millimeter dik en de CR2032-batterij zou een jaar meegaan voor je hem moet vervangen.

De Tag is te gebruiken met zowel Android-smartphones als iPhones. Hij beschikt over bluetooth 5.4 en nfc (near field communication).

Geen ultrawideband

De Xiaomi Tag lijkt wel een belangrijk nadeel te hebben in vergelijking met de AirTag en Smart Tag 2. Xiaomi vermeldt namelijk nergens dat de tracker over ultra-wideband beschikt. Met die technologie kun je verloren voorwerpen tot op zeer korte afstand lokaliseren met je smartphone. Als de Xiaomi Tag alleen bluetooth gebruikt, is hij iets minder nauwkeurig. Vermoedelijk kun je hem wel een geluidje af laten spelen, waardoor je alsnog in de juiste richting zoekt.

Vind jij de Xiaomi Tag een goed alternatief voor duurdere bluetooth-trackers of juist niet? Laat het weten in de reacties en schrijf je ook even in voor onze nieuwsbrief!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: WinFuture
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Aankondigingen Xiaomi

Bekijk ook

‘Xiaomi brengt snelle Pad 8 (Pro) in maart naar Nederland’

‘Xiaomi brengt snelle Pad 8 (Pro) in maart naar Nederland’

Vandaag 10:59

Heeft jouw Android-toestel een update gekregen? Check dit overzicht!

Heeft jouw Android-toestel een update gekregen? Check dit overzicht!

30 januari 2026

‘Betaalbare Xiaomi 17T krijgt enorme accu en snellere chip’

‘Betaalbare Xiaomi 17T krijgt enorme accu en snellere chip’

30 januari 2026

Overzicht: deze telefoons krijgen (waarschijnlijk) Android 16

Overzicht: deze telefoons krijgen (waarschijnlijk) Android 16

12 januari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren