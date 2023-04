Dit is de Xiaomi TV Box S2: Chromecast-concurrent met Google TV

4K-films en series streamen, games spelen en andere apps gebruiken op je televisie: Xiaomi’s nieuwste mediaspeler draait op Google TV en laat je dit allemaal doen. Lees hier meer over de Xiaomi TV Box S2.

Xiaomi vervangt Android TV met Google TV

Xiaomi bracht de afgelopen jaren meerdere mediaspelers op de markt. De opvolger van de Xiaomi Mi Box S komt er nu aan in de vorm van de Xiaomi TV Box S (2nd Gen). De fabrikant laat – sinds 2019 – de Mi-naam achterwegen en dus ook bij deze nieuwe mediaspeler. Het meest opvallende verschil is de overstap van Android TV naar Google TV als besturingssysteem.

In de basis ogen de besturingssystemen hetzelfde. Zo kun je streamen, apps gebruiken en spraakopdrachten geven aan de Google Assistent. Google TV is echter meer verfijnd en heeft een aantal extra functionaliteiten. Zo is het startscherm gepersonaliseerd, kun je kinderprofielen instellen en oogt het design over het algemeen moderner.

De afstandsbediening is ook vernieuwd. Deze heeft nu drie specifieke knoppen voor Netflix, Amazon Prime Video en YouTube. Eerder was dit enkel Netflix. Natuurlijk zijn de gebruikelijke bedieningsknopjes aanwezig en bovenaan vind je de knop om de Google Assistent te activeren.

Vebeterde hardware

Ook de hardware van de Xiaomi TV Box 2 (2nd Gen) is verbeterd. Zo heeft de mediaspeler een snellere processor en grafische chip. Ook is de bluetooth een versie verbeterd en is er 2GB aan werkgeheugen aan boord. Er is 8GB aan interne opslagruimte beschikbaar, wat voor streaming-apps meer dan voldoende is.

Wil je echter meerdere games downloaden? Dan loop je waarschijnlijk snel tegen het limiet aan. Het is in ieder geval meer dan de 4GB aan opslag van de Google Chromecast met Google TV. De TV Box S2 streamt in een 4K-resolutie met maximaal 60 frames per seconde. Ook is er Dolby Vision, hdr10+ en Dolby Atmos aanwezig voor een optimale bioscoopervaring.

Prijs en beschikbaarheid

Xiaomi heeft een uitgebreide productpagina online staan op zijn website. Daar is het apparaatje in alle geuren en kleuren te zien. Een bestelpagina ontbreekt helaas nog, net als een adviesprijs.

De vorige Xiaomi Mi Box S had een prijskaartje van 69,99 euro. Wel is de nieuwe TV Box S (2nd Gen) op AliExpress te vinden voor zo’n zeven tientjes.

