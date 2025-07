Dit is de nieuwe Xiaomi TV Stick 4K: concurrent voor Google TV Streamer

Xiaomi heeft een nieuwe mediaspeler gelanceerd, die de concurrentie aan moet gaan met de Google TV Streamer. Lees hier meer over de nieuwe Xiaomi TV Stick 4K.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Xiaomi TV Stick 4K aangekondigd

Als je aan een mediaspeler denkt, denk je waarschijnlijk al snel aan de Chromecast en de nieuwere Google TV Streamer. Het Chinese Xiaomi maakt echter ook al jaren apparaatjes waarmee je films en series kan streamen op je televisie.

Nu komt het bedrijf met de tweede generatie van de Xiaomi TV Stick 4K. De mediaspeler ziet er – zoals de naam verklapt – uit als een usb-stick, maar draait wel op Google TV. Deze software vinden we ook op de devices van Google zelf.

De belangrijkste verbetering van de nieuwe Xiaomi TV Stick 4K heeft te maken met de interne hardware. Het apparaatje is uitgerust met een nieuwe quadcore-processor en gpu (grafische chip). Die moeten volgens Xiaomi voor een enorme performance boost zorgen.

Veel sneller

Zo zou de cpu 80 procent sneller zijn dan de chip in de vorige TV Stick 4K. De grafische prestaties zouden zelfs 150 procent beter zijn. Hierdoor moet de TV Stick (2nd Gen) aanzienlijk sneller aanvoelen, als je bijvoorbeeld apps opstart of door de interface navigeert.

Verder is de nieuwe Xiaomi-stick voorzien van 2GB aan werkgeheugen en 8GB aan opslagruimte. Je sluit het apparaatje aan op een hdmi-poort van je televisie (of monitor) en middels een micro-usb-kabeltje krijgt ‘ie stroom. Nieuw is de ondersteuning voor hdr10+, Dolby Vision is ook aanwezig.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je bedient de nieuwe Xiaomi TV Stick 4K met de meegeleverde afstandsbediening. Op de remote, die werkt met bluetooth, zijn knopjes te vinden voor Netflix, Amazon Prime Video en YouTube. Uiteraard kun je ook de apps van andere streamingdiensten installeren, door naar de Play Store te gaan.

De Xiaomi TV Stick 4K weegt slechts 44 gram en kun je daarom makkelijk meenemen. Het is onduidelijk of de mediaspeler ook in Nederland verschijnt en wat de prijs wordt. Eerdere Xiaomi-sticks met 4K-ondersteuning kostten hier 50 tot 60 euro. Ter vergelijking: de Google TV Streamer is met 119 euro aanzienlijk duurder.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe TV Stick? Volg Android Planet via onze dagelijkse nieuwsbrief of download de app via de knop hieronder.