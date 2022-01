Xiaomi’s Chromecast-concurrent verschijnt volgende maand in Nederland

Xiaomi brengt volgende maand een alternatief voor de Chromecast met Google TV uit in Nederland. De TV Stick 4K, zoals het apparaatje heet, gaat hier 59,99 euro kosten.

Xiaomi TV Stick 4K naar Nederland

Dat laat het bedrijf weten aan Androidworld. Xiaomi presenteerde de TV Stick 4K in december, maar maakte toen niet bekend of er ook een Nederlandse release zou komen. Daar komt nu verandering in: de Chromecast-concurrent verschijnt in februari met een adviesprijs van 59,99 euro. Een precieze releasedatum geeft de fabrikant niet.

Met de adviesprijs van 60 euro is de Xiaomi TV Stick 4K iets goedkoper dan de Chromecast met Google TV, die ook 4K-ondersteuning biedt. Het apparaatje van de zoekgigant heeft een adviesprijs van 69 euro, maar is in Nederland 5 tot 10 euro duurder. Een belangrijk verschil is dat de Xiaomi-stick op Android TV draait, de ‘voorloper’ van Google TV.

In de praktijk kun je met Android TV en Google TV ongeveer hetzelfde. Je prikt de TV Stick 4K in een hdmi-poort van je televisie en krijgt dan allerlei slimme functies. Zo kun je apps downloaden en gebruiken van alle bekende streamingdiensten, zoals Netflix, Videoland, YouTube, Spotify en Amazon Prime Video. Je bedient de interface met de meegeleverde afstandsbediening.

De Xiaomi TV Stick 4K is een snellere en betere versie van de normale TV Stick, die je al een tijdje in Nederland kan kopen. Dit apparaatje streamt echter maximaal in full-hd (1080p), heeft een langzame processor en minder opties. De reguliere Xiaomi TV Stick kost in Nederland zo’n 45 euro.

Mediaspelers voor je televisie

De laatste tijd verschijnen steeds meer hdmi-dongles in Nederland. Zo is de Amazon Fire TV Stick sinds kort verkrijgbaar en brengt de Chinese fabrikant Realme binnenkort ook een hdmi-dongle hier uit. Daarnaast kun je al langere tijd de Chromecast kopen, terwijl de luxere Chromecast met Google TV sinds eind 2020 te koop is.

Volgens geruchten werkt Google aan een nieuwe mediaspeler: de ‘Chromecast HD met Google TV‘. Dit is een goedkopere versie van de bestaande Chromecast met Google TV, met een afstandsbediening maar zonder 4K-ondersteuning. Hierdoor zien beelden er minder scherp uit op het grote scherm. Het is nog onduidelijk wanneer de Chromecast HD met Google TV wordt onthuld en wat ‘ie gaat kosten. In de wandelgangen wordt een prijs van 40 dollar genoemd.