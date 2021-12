Xiaomi presenteert TV Stick 4K: nieuwe concurrent voor de Chromecast

Xiaomi heeft de TV Stick 4K gepresenteerd. Deze hdmi-dongle is een regelrechte concurrent voor de Chromecast met Google TV, al is nog onduidelijk of de gadget naar Nederland komt.

Dit is de Xiaomi TV Stick 4K

Afgelopen september dook de TV Stick 4K al op in allerlei keuringsrapporten, maar Xiaomi heeft de hdmi-dongle nu officieel gepresenteerd. Deze gadget is de opvolger van de Mi TV Stick en laat dus de “Mi”-merknaam vallen. Xiaomi heeft het product nog niet officieel gepresenteerd, maar wel een productpagina online gezet.

De Xiaomi TV Stick 4K in een notendop:

Hdmi-dongle maakt van je ‘domme’ tv een ‘slimme’ tv

4K-beeldkwaliteit en inclusief afstandsbediening

Draait standaard op Android 11

Google Assistent is aanwezig

Nog onduidelijkheid over de prijs en release

De TV Stick 4K draait op Android 11 en brengt daardoor allerlei ‘slimme’ functies naar je tv. Nadat je de dongle achterin het scherm hebt bevestigd kun je bijvoorbeeld naar Netflix, Amazon Prime of YouTube kijken. Het apparaatje krijgt stroom via de meegeleverde adapter die je in een stopcontact moet steken.

Hogere resolutie

Het grote verschil met zijn voorganger is de verhoogde beeldkwaliteit. De vernieuwde Xiaomi-dongle speelt films maximaal in 4K-resolutie af, terwijl zijn voorganger op 1080p blijft steken. Hierdoor neemt de Xiaomi-gadget het regelrecht op tegen concurrenten als de Amazon Fire TV Stick 4K en de Chromecast met Google TV.

Op het moment van schrijven is het onduidelijk hoe het met de release van de Xiaomi-dongle zit. We weten daardoor niet of en tegen welke prijs de stick naar Nederland komt. Zijn voorganger was hier wel ‘gewoon’ verkrijgbaar. De Xiaomi Mi TV Stick kost momenteel rond de 50 euro.

Concurrentie voor de Chromecast

Onlangs bracht Amazon de Fire TV Stick in Nederland uit. De instapversie kost 39,99 euro, terwijl de versie met 4K-beeldkwaliteit voor 64,99 euro over de (digitale) toonbank gaat. Als de Xiaomi TV Stick ook in Nederland uitkomt, heeft de Chromecast er in korte tijd twee sterke concurrenten bijgekregen.

