Google TV Streamer? Deze Xiaomi-stick is véél goedkoper

De nieuwste mediaspeler van Xiaomi draait op Google TV en gaat daarmee de concurrentie aan met de populaire TV Streamer. Het apparaatje komt waarschijnlijk ook naar Nederland.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de nieuwe Xiaomi TV Stick HD

De Chromecast is niet meer verkrijgbaar, maar Xiaomi verkoopt wel een soortgelijk, betaalbaar streamingapparaatje. Het bedrijf maakt al jarenlang de zogeheten TV Sticks en nu is de nieuwste opgedoken. Op de officiële website van Xiaomi is de TV Stick HD (tweede generatie) te vinden.

De nieuwe mediaspeler voegt Google TV toe aan je televisie (of monitor) en is een wat goedkopere dongle. Zo streamt de TV Stick alleen in hd-kwaliteit, wat betekent dat je beelden in 720p of 1080p bekijkt. De Google TV Streamer kan ook overweg met 4K-content, maar is natuurlijk ook duurder.

Xiaomi heeft een wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige TV Stick HD. De belangrijkste verbetering is dat de streamingdongle een stuk sneller is dan zijn voorganger. Het apparaatje heeft een krachtigere processor én betere gpu (de grafische chip). De processor is volgens Xiaomi tot 38 procent sneller.

De Xiaomi TV Stick HD (tweede generatie) beschikt verder over 1GB aan werkgeheugen en 8GB aan opslagruimte voor het installeren van apps. Omdat ‘ie op Google TV draait, kun je alle applicaties van de bekende streamingdiensten downloaden en gebruiken. Denk aan Netflix, Videoland, Prime Video en Disney Plus.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarschijnlijk ook naar Nederland

De TV Stick ziet eruit als een usb-stick en sluit je simpel aan op je televisie door ‘m simpelweg in een hdmi-poort te steken. Stroom krijgt het apparaatje via een micro-usb-kabeltje en met de meegeleverde afstandsbediening bedien je Google TV.

Op de remote zijn speciale knopjes te vinden om in één keer Netflix, Amazon Prime Video of YouTube te openen. De Xiaomi TV Stick heeft verder Cast-ondersteuning, wat betekent dat je ook vanaf je smartphone of tablet content naar het grote scherm kan streamen.

Android Planet heeft navraag gedaan of de Xiaomi TV Stick HD (2nd gen) ook in Nederland wordt uitgebracht, maar op dit moment is er nog niets bekend over een release. We verwachten echter dat de streamingdongle binnenkort hier verkrijgbaar is, omdat voorgaande TV Sticks ook in Nederland opdoken.

Het is onduidelijk wat het nieuwe apparaatje gaat kosten. Zijn voorganger kostte 49,99 euro. De Xiaomi TV Stick 4K, die wel overweg kan met de beste beeldkwaliteit, is wel te koop in Nederland. Xiaomi bracht vorig jaar daar een nieuwe versie van uit.

Zodra we meer weten over de Nederlandse release van de Xiaomi TV Stick HD, dan lees je het natuurlijk op onze website.