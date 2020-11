Xiaomi werkt aan uitschuifbare zoomcamera voor smartphones

Xiaomi werkt aan een uitschuifbare zoomcamera voor smartphones. Daardoor is het in de toekomst misschien mogelijk om dichtbij en veraf te fotograferen met één lens.

Xiaomi brengt uitschuifbare zoomcamera wellicht naar de smartphone

Smartphonecamera’s worden steeds beter. Wat de meeste helaas nog niet kunnen, is optisch inzoomen. Daar komt de komende jaren wellicht verandering in. Xiaomi werkt namelijk aan een uitschuifbare zoomcamera voor smartphones. Zo zou je met één camera zowel groothoekfoto’s als ingezoomde plaatjes kunnen schieten.

Momenteel stoppen veel fabrikanten wel drie of vier camera’s in hun telefoons. Naast de primaire camera kun je denken aan een ultragroothoeklens en een telecamera. Al die sensoren nemen veel kostbare ruimte in. Huawei heeft de periscopische telelens in de P30 Pro bijvoorbeeld horizontaal gemonteerd. Een ander nadeel is dat die tweede en derde lens vaak veel minder goed zijn dan de hoofdcamera.

Xiaomi’s uitschuifbare zoomcamera kan een oplossing zijn. De lens zou 300 procent meer licht binnenlaten dan een normale telecamera. Dat moet vooral in het donker voor mooiere (portret)foto’s zorgen. Ook is de stabilisatie met 20 procent verbeterd, wat scherpere kiekjes oplevert.

Zoals in bovenstaande video te zien is, lijkt Xiaomi’s zoomlens op die van een normale compactcamera. Helemaal nieuw is dat overigens niet. Samsung experimenteerde al met optische zoom op bijvoorbeeld de Samsung Galaxy K Zoom. Dat toestel was helaas zo groot en vooral dik dat veel consumenten hem links lieten liggen.

Xiaomi’s uitschuifbare zoomcamera heeft ook nadelen. Waarschijnlijk moet het bedrijf smartphones toch iets dikker maken om de techniek kwijt te kunnen. Omdat de lens beweegt, bestaat bovendien het risico dat er zand of vuil in het mechanisme terechtkomt. Dat kan de levensduur van de camera beperken.

Andere toepassingen voor de zoomcamera

Het grote voordeel van een uitschuifbare camera is dat je er mee in kunt zoomen. Toch noemt Xiaomi die optie niet expliciet. Het bedrijf kan ook inzetten op andere mogelijkheden. Denk daarbij aan het combineren van een normale camera met een macrocamera. Door de lens in en uit te schuiven zou de scherpstelafstand veranderen. Dat spreekt voor veel consumenten vermoedelijk wel een stuk minder tot de verbeelding dan optische zoom.

