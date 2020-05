Xiaomi updatet browsers na ophef over dataverzameling

De Chinese smartphonefabrikant Xiaomi brengt een update uit voor zijn webbrowsers, nadat het onder vuur kwam te liggen voor het schenden van privacy van zijn gebruikers.

Mi Browser (Pro) en Mint Browser aangepast

Xiaomi brengt updates uit voor de Mi Browser, Mi Browser Pro en Mint Browser. Deze internetbrowsers staan in de Play Store en zijn voorgeïnstalleerd op sommige van zijn smartphones. De update voorkomt dat uitgebreide gegevens worden verzameld als de gebruiker in incognitomodus op internet zit. Desgewenst is deze optie aan te zetten.

De smartphonemaker doet de aanpassingen nadat het afgelopen weekend onder vuur kwam te liggen. Nieuwssite Forbes meldde dat beveiligingsonderzoekers hadden ontdekt dat Xiaomi wel erg hebberig was als het om de browsergegevens van zijn gebruikers ging.

Alle bezochte sites doorgestuurd

Zo sturen de browsers informatie over alle websites en alle zoekopdrachten naar servers van Alibaba, waar Xiaomi gebruik van maakt. Ook werd informatie over instellingen en mappen doorgestuurd. Deze verzameling van data ging ook door als de gebruiker de incognito-modus van de browser activeerde.

Xiaomi ontkent dat het persoonlijke gegevens verzamelt, ondanks dat de beveiligingsonderzoekers zeggen dat ze dit aangetoond hebben. De fabrikant claimt dat het wel data verzamelt, maar dat het gaat om anonieme, versleutelde gegevens. Deze gebruikt de fabrikant om te kijken hoe het de internet-ervaring voor gebruikers beter kan maken. Ook kunnen de gegevens ingezet worden om informatie van dezelfde gebruiker op verschillende apparaten te synchroniseren.

Advanced incognito mode

De nieuwe instelling voor de ‘advanced incognito mode’, die niet langer browse-gegevens verzamelt, is te vinden in Mi Browser en Mi Browser Pro versie 12.1.4 en in Mint Browser versie 3.4.3. De optie staat standaard aan. Als je de incognitomodus in deze browsers inschakelt, worden minder gebruiksgegevens naar de Xiaomi-servers verstuurd. Maak je geen gebruik van de incognitomodus, dan versturen de browsers nog gewoon informatie naar de servers die Xiaomi huurt.

Het is niet de eerste keer dat Xiaomi voor ophef zorgt met hun software. Zo kwamen ze in 2018 al eens onder vuur te liggen toen ze reclames toonden op hun telefoons.

