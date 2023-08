‘Xiaomi verbetert updatebeleid: vier grote Android-upgrades’

Xiaomi lijkt zijn updatebeleid voor smartphones te verbeteren. Daarmee komt het bedrijf op dezelfde hoogte als Samsung, dat het op updategebied het beste doet.

Xiaomi heeft in het buitenland de Redmi K60 Extreme Edition aangekondigd. Deze smartphone verschijnt niet meteen in Europa, maar beschikt wel over een toffe eigenschap. Xiaomi belooft het toestel namelijk langer updates te geven. Het bedrijf heeft het over vier grote Android-updates en vijf jaar aan beveiligingspatches.

Daarmee volgt Xiaomi hetzelfde updatebeleid als Samsung, dat zijn toptoestellen al langer van zoveel updates voorziet. Het is niet duidelijk of Xiaomi dit updatebeleid wil doortrekken naar andere smartphones. Android Planet heeft navraag gedaan en werkt dit artikel bij als er meer informatie is.

Update: Xiaomi laat weten nog niks te kunnen delen over (update)plannen voor Europese toestellen en of dat ook hetzelfde wordt als bij de Redmi K60 Extreme.

OnePlus, een concurrent van Xiaomi (en Samsung), staat overigens op dezelfde hoogte als het om updates gaat. De OnePlus 11, die begin dit jaar is uitgebracht, krijgt ook vier Android-versie-upgrades en vijf jaar aan beveiligingspatches. Hierdoor zijn gebruikers er jarenlang van verzekerd dat ze geen nieuwe functies mislopen.

Opvallend is dat de genoemde fabrikanten het beter doen dan Google, de maker van Android zelf. Pixel-smartphones zoals de Pixel 7 en Pixel 7 Pro krijgen weliswaar ook vijf jaar aan beveiligingsupdates, maar minder nieuwe Android-versies. Google belooft er ‘slechts’ drie uit te rollen.

Verschijnt later als de Xiaomi 13T Pro

De verwachting is dat de Redmi K60 Extreme Edition op een later moment alsnog in andere landen wordt uitgebracht, maar dan als de Xiaomi 13T Pro. Deze smartphone volgt de Xiaomi 12T Pro op, die sinds vorig jaar in Nederland te koop. De high-end telefoon heeft een adviesprijs van 799 euro. De 13T Pro wordt mogelijk een stuk duurder.

Het toestel beschikt over een krachtige MediaTek Dimensity 9200 Plus-processor met een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. Het oled-scherm is 6,67 inch groot, heeft een hoge resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Ook is de Xiaomi 13T Pro voorzien van een 5000 mAh-accu die kan snelladen met 120 Watt.

Op de achterkant van de Xiaomi-smartphone zitten drie camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, en twee simpelere camera’s. Het gaat om een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera, die we normaliter alleen op goedkopere toestellen zien. De selfiecamera heeft een resolutie van 20 megapixel.

