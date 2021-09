Xiaomi verbetert updatebeleid: vier jaar Android-updates voor 11T-serie

Het updatebeleid van Xiaomi wordt een stuk beter voor aankomende toestellen. De populaire fabrikant heeft bekendgemaakt dat de 11T-serie drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingspatches krijgt.

Volgende week, op 15 september, gaan we nieuwe high-end toestellen van Xiaomi zien. In de aanloop naar het evenement heeft de fabrikant nu een blogpost gepubliceerd. Daarin is te lezen dat de Xiaomi 11T en Xiaomi 11T Pro langer updates krijgen. Het gaat om drie grote Android-versie-updates. De smartphones die met Android 11 op de markt komen, krijgen de komende jaren dus ook updates naar Android 12, 13 en 14.

Ook zegt het bedrijf vier jaar beveiligingspatches uit te brengen, waardoor je ook altijd up-to-date bent. Of dit nieuwe beleid ook gaat gelden voor alle aankomende smartphones van het bedrijf is nog onbekend. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met de verschillende prijsklassen van smartphones die het bedrijf uitbrengt.

Xiaomi onderzoekt tot slot of het huidige toestellen langer kan uitrusten met updates. Dat is echter niet al te eenvoudig beschrijft Albert Shan, head of product and technology, in de blogpost. Verdere details daarover deelt de fabrikant nog niet.

Updates uitbrengen voor een langere periode is bij veel fabrikanten anno 2021 belangrijker dan ooit geworden. Verschillende bedrijven hebben de afgelopen tijd dan ook een beter beleid aangekondigd. Zo geeft Samsung veel toestellen in het middensegment inmiddels drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates.

Dan is er Nokia met de 3+3+3-strategie. Dit betekent naast drie jaar garantie ook drie grote updates voor Android en drie jaar beveiligingspatches. Ook Oppo en OnePlus kondigden eerder aan een langer updatebeleid te gaan hanteren en datzelfde geldt in mindere mate voor Motorola. Google is de grondlegger van Android en met een Pixel-smartphone in je broekzak heb je qua updates ook niks te klagen. De komende Pixel 6 en 6 Pro krijgen volgens geruchten zelfs vijf jaar ondersteuning.

Als gezegd komen we op 15 september meer te weten over de nieuwe Xiaomi-telefoons. We hopen dan ook te horen wat de toestellen gaan kosten en wanneer ze op de markt komen.

