Xiaomi verdwijnt van zwarte lijst Amerikaanse overheid

Xiaomi staat niet meer op de zwarte lijst van de Amerikaanse overheid. De Trump-regering besloot in januari dat Amerikaanse bedrijven niet mochten investeren in het Chinese elektronicaconcern. Een rechter heeft die maatregel voorlopig teruggedraaid.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie mag geen restricties opleggen aan Xiaomi. Dat meldt het Chinese bedrijf zelf in een persbericht. De regering-Trump plaatste Xiaomi in januari op een zwarte lijst omdat het banden zou hebben met zowel het Chinese leger als de staatspartij. Daarom zou Xiaomi een bedreiging vormen voor de Amerikaanse veiligheid.

Als gevolg daarvan mochten Amerikaanse bedrijven niet meer investeren in het concern. Xiaomi ontkende de beschuldigingen en spande een rechtszaak aan om van de zwarte lijst af te komen. Met succes. In een voorlopig besluit veegde rechter Rudolph Contreras de maatregel van tafel. Hij betwijfelt of Xiaomi inderdaad een gevaar is voor de nationale veiligheid.

De restricties zouden volgende week ingaan, maar zijn voor nu dus van de baan. Hoewel het nog niet om een definitieve uitspraak gaat, lijkt het waarschijnlijk dat Xiaomi de zaak volledig zal winnen. Contreras noemde het besluit van Trump ‘willekeurig en wispelturig’. De sancties zouden Xiaomi bovendien onherstelbare schade toebrengen, aldus de rechter.

Wat is het verschil tussen Xiaomi en Huawei?

Goed nieuws voor Xiaomi, maar Huawei staat nog wél op de zwarte lijst. Naast een investeringsverbod geldt voor dat bedrijf ook een handelsverbod. De Verenigde Staten verdenken Huawei namelijk van spionage. Amerikaanse burgers zouden afgeluisterd worden met door door de Chinezen geleverde netwerkapparatuur.

Huawei mag dus geen zaken doen met Amerikaanse bedrijven als Google. Daardoor draaien nieuw smartphones van het bedrijf op een uitgeklede versie van Android. De Play Store ontbreekt en ook apps als YouTube en Gmail zijn niet te gebruiken. Huawei zou om die reden twee versies van de aankomende P50 Pro uit willen brengen. Eentje met de beperkte versie van Android en eentje met het eigen HarmonyOS. Je kunt mogelijk dus zelf kiezen welk besturingssysteem je wil als je een Huawei P50 Pro koopt.

