‘Xiaomi droomt van schermvullende vingerafdrukscanner: zo werkt hij’

Het Chinese Xiaomi ontwikkelt een vingerafdrukscanner die de gehele voorkant van een smartphone bedekt. Maar hoe werkt zo’n scanner eigenlijk?

Volledig scherm wordt vingerafdrukscanner

Veel Android-smartophones hebben een vingerafdrukscanner onder het scherm. Een aantal jaar geleden was dit nog heel speciaal, maar tegenwoordig zien we de scanners ook bij veel budget-telefoons. De technologie werkt helaas niet altijd even soepel – er is nog genoeg ruimte voor verbetering. Xiaomi vindt dat klaarblijkelijk ook, want de fabrikant heeft onlangs een bijzonder vingerafdrukscanner-patent bemachtigd.

Het patent beschrijft een in-screen-vingerafdrukscanner die de hele voorkant van een smartphone vult. Het scherm is als het ware dus één grote scanner. De huidige exemplaren hebben een oppervlak van enkele centimeters, waardoor het soms lastig is om je vinger precies op de scanner te leggen. Dat moet als het aan Xiaomi ligt dus anders in de toekomst.

Biometrische beveiliging in smartphones is een trend die zich steeds verder uitbreidt. Zo heeft de iPhone nu al een aantal jaar 3D-gezichtsherkenning. Aangezien we ons momenteel in een pandemie bevinden en regelmatig mondkapjes dragen, blijven vingerafdrukscanners naar onze mening het meest veelzijdig.

Hoe Xiaomi’s all-screen-scanner werkt

De scanner werkt op basis van een groot aantal infrarood LED-lichtzenders. Deze zenders bevinden zich vlak onder het scherm. Als jij jouw vinger op het scherm legt, weerkaatst deze het licht dat vanaf het scherm op je vinger schijnt. De snelheid waarop dit weerkaatsende licht geregistreerd wordt verschilt – je vingerafdruk bestaat namelijk uit allerlei minuscule groefjes en heuveltjes.

Een laag infraroodlicht-ontvangers leest op basis van de snelheid van het gereflecteerde licht jouw vingerafdruk af. De uitslag is bij iedereen nét even anders – want iedere vingerafdruk is uniek. Is er sprake van een match? Dan krijg je toegang tot jouw smartphone.

Helaas betekent het gebruik van deze optische technologie dat Xiaomi’s scanner minder betrouwbaar is dan de vingerafdrukscanners van een aantal andere fabrikanten. Samsung gebruikt voor haar topmodellen bijvoorbeeld ultrasonische scanners, die nauwkeuriger werken dan optische scanners en daarom betrouwbaarder zijn. De productiekosten hiervan liggen echter een stuk hoger.

