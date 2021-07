Gerucht: Xiaomi werkt aan deze opvouwbare smartphones

Er zijn al wat fabrikanten met foldables op de markt, oftewel vouwbare toestellen. Volgens geruchten werkt fabrikant Xiaomi ook aan een nieuw model, of zelfs twee. Via patentaanvragen en een set nieuwe renders krijgen we ook alvast een idee hoe die eruitzien.

Xiaomi vouwbare smartphones: meerdere modellen op komst

Vouwbare smartphones zijn vooralsnog op een hand te tellen en onder andere Xiaomi, Samsung en Huawei hebben al zulke toestellen uitgebracht. Eerstgenoemde heeft eerder de Mi Mix Fold geïntroduceerd, die veel weg heeft van de bekende Galaxy Z Fold. De fabrikant heeft echter nog meer voor ons in petto op dit gebied voor dit jaar, aldus verschillende bronnen.

Informatie over het nieuwste model met de naam Xiaomi Mi Fold is recent verschenen via een Chinese instantie. De informatie omvatte verschillende afbeeldingen, renders en details en het gaat om een vouwbaar toestel met de scherm aan de binnenzijde. Opvallend is dat het scherm aan een van de zijkanten overloopt naar de voorzijde. Dat concept kennen we van de eerder gepresenteerde Xiaomi Mi Mix Alpha.

Het toestel beschikt dus niet over een groots intern scherm en een kleiner display aan de voorzijde, zoals we veelal zien bij dit type vouwbare smartphones. Net als bij de Huawei Mate Xs is er aan een zijde een verdikt frame aanwezig, waarin hardware geplaatst is, zoals de verschillende camera’s. Het toestel beschikt aan de bovenkant over een aan/uit-knop en speaker, terwijl aan de onderkant de usb c-poort te vinden is.

Ook Xiaomi Mi Mix Flip in de pijplijn

Naast dit grote vouwbare toestel werkt de fabrikant volgens geruchten ook aan een kleiner model. Met deze Xiaomi Mi Mix Flip wil het bedrijf de strijd aangaan met de duurdere Samsung Galaxy Z Flip. Heel veel details over dat toestel zijn nog niet bekend, maar wel zijn er enkele afbeeldingen online gezet, waardoor we een redelijk beeld krijgen van het apparaat.

Opvouwen werkt dus verticaal en alleen aan de binnenzijde is een scherm aanwezig. Daarin is plaats gemaakt voor een dubbele selfiecamera, te vinden in de linker bovenhoek. Een tweede display voor notificaties of de tijd is dus niet aan boord. Op de achterkant van het toestel zien we wel een driedubbele camera, maar precieze details ontbreken.

Tot slot zien we aan de rechterkant de plek voor de aan/uit-knop en volumeknoppen. De usb c-poort, simkaartslot en een speaker vind je aan de onderkant van deze Mi Mix Flip.

Wanneer is de onthulling?

Of beide toestellen ooit op de markt komen is nog wel de vraag, want dat er patenten zijn aangevraagd zegt doorgaans weinig. Fabrikanten vragen er jaarlijks duizenden aan, maar dat betekent zeker niet dat elke aanvraag ook daadwerkelijk als product wordt uitgebracht. Het is dus simpelweg een kwestie van wachten op meer geruchten en concretere lekken.

