Xiaomi Watch 2 al te koop voor officiële lancering: dit is het horloge

De Xiaomi Watch 2 is nog niet eens aangekondigd, maar al wel bij meerdere Europese webwinkels verkrijgbaar. Daardoor weten we de prijs, specificaties en uitvoeringen.

Xiaomi Watch 2 te koop in Europa voor 200 euro

Wie de Xiaomi Watch 2 Pro uit 2023 te duur vindt, heeft geluk. Door meerdere online webshops is een goedkoper basismodel online gezet: de Xiaomi Watch 2. Deze smartwatch is echter nog niet officieel door Xiaomi aangekondigd. De (te vroege) verkooppagina’s geven ons wel veel inzicht in de nieuwe smartwatch.

Allereerst de prijs. Bij verschillende aanbieders in België kost de smartwatch 200 euro. Daarmee is de Watch 2 70 euro goedkoper dan de Watch 2 Pro. Opvallend is dat de nieuwe Xiaomi geen LTE-variant heeft die zelfstandig met mobiel internet verbindt. Die heeft de Watch 2 Pro wel voor een adviesprijs van 330 euro.

Verder lijkt de Watch 2 veel op de Pro-versie. Zo hebben ze beide een amoled-scherm van 1,43 inch met een behuizing van 46 millimeter. Bij de Watch 2 is deze gemaakt van aluminium, wat goedkoper is dan het roestvrij staal op de Watch 2 Pro. De bandjes zijn van kunststof en de Xiaomi is er in het zilver en zwart.

De nieuwe Xiaomi-smartwatch draait ook op de Snapdragon W5 Plus-chip en heeft wederom het WearOS-besturingssysteem van Google. Qua sensoren heeft de Xiaomi een saturatiemeter, hartslagmeter en gps voor het vastleggen van je hardloop- of fietsroutes. De smartwatch verbindt via bluetooth 5.2 met je smartphone, maar heeft ook wifi en natuurlijk nfc voor contactloos betalen.

Prijs en beschikbaarheid van de Xiaomi Watch 2

Momenteel is de Xiaomi Watch 2 Pro voor zo’n € 229,95 verkrijgbaar, wat een stuk lager is dan de adviesprijs. Daarmee is de stap naar het Pro-model een stukje kleiner. Je kunt natuurlijk ook wachten tot deze Xiaomi Watch 2 zo’n eigen prijsdaling meemaakt.

We verwachten dat Xiaomi de Watch 2 officieel gaat lanceren op het Mobile World Congres in Barcelona. Tussen 26 en 29 februari 2024 presenteert Xiaomi niet alleen een nieuwe smartwatch, maar ook een tablet, meerdere smartphones en zelfs een Xiaomi-auto. Bij Android Planet houden we je natuurlijk up-to-date.

