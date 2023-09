Xiaomi Watch 2 Pro officieel, Mi Band 8 komt naar Europa

De Xiaomi Watch 2 Pro is gepresenteerd en ligt binnenkort in de winkels. Dat geldt ook voor de Europese versie van de Mi Band 8. Beide wearables hebben genoeg functies en een relatief laag prijskaartje.

Xiaomi Watch 2 Pro officieel: draait op Wear OS

Xiaomi onthult de Watch 2 Pro op een evenement in Berlijn, waar het bedrijf meer producten toont. Naast de Xiaomi 13T en 13T Pro krijgen we ook de Europese versie van de Xiaomi Mi Band 8 te zien, maar daarover later meer.

Het slimme horloge is de eerste van de Chinese fabrikant die draait op Wear OS. Dit heeft als voordeel dat je apps, digitale wijzerplaten en andere content gewoon downloadt uit de Play Store. Zo kun je aan de slag met Google Maps, Spotify en bijvoorbeeld WhatsApp. Wel ligt de eigen MIUI-schil over Wear OS heen, waardoor de software er alsnog anders uitziet.

Grote batterij, snelle processor

Wel slurpt het besturingssysteem best wat energie, maar volgens de fabrikant kun je twee tot drie dagen doen op een enkele acculading. De batterij is met 495 mAh flink aan de maat en we zien de Snapdragon W5 Plus Gen 1-chip, die energiezuiniger is dan zijn voorgangers. Ook is er 2GB RAM en 32GB opslagruimte aanwezig voor het installeren van apps of opslag van offline-muzieknummers.

Het ronde amoled-scherm is 1,43 inch groot, beschikt over een resolutie van 466 bij 466 pixels en de horlogekast heeft een diameter van 46 millimeter. Er is een enkele fysieke knop aanwezig, waarmee je door menu’s en instellingen scrolt of een keuze maakt door ‘m in te drukken. Een fysieke draairing waarover eerder werd gesproken, is niet aanwezig. De horlogekast is opgetrokken uit roestvrijstaal en er wordt een lederen of siliconen bandje meegeleverd.

De Watch 2 Pro is stof- en waterdicht en bevat sensoren om je hartslag, het aantal gezette stappen of slaapgedrag te meten. Ook het zuurstofniveau van je bloed, stressniveau of informatie over work-outs wordt vastgelegd met het horloge. Het horloge heeft ook een gps-sensor aan boord.

Verkrijgbaar vanaf 269 euro

De smartwatch is te koop in twee kleuren en heeft een adviesprijs van 269 euro. Ook komen er LTE-varianten op de markt met een ingebouwde esim, waar je 329 euro voor betaalt. Daarmee kun je altijd bellen of WhatsAppen, zonder dat je je telefoon op zak hoeft te hebben.

Europese versie Xiaomi Mi Band 8 gepresenteerd

De Watch 2 Pro is niet de enige nieuwe wearable van Xiaomi, want ook de Europese versie van de Xiaomi Smart Band 8 is onthuld. Dit apparaatje is geen smartwatch, maar een fitnesstracker. De Chinese versie zagen we al in april van dit jaar verschijnen.

Met de Smart Band 8 kun je je stappen bijhouden en je hartslag meten. Ook krijg je binnenkomende notificaties te zien en je draagt ‘m tijdens het sporten. Je kunt de wearable niet alleen om je pols dragen, maar ook op je schoen of bijvoorbeeld als ketting tijdens het sporten.

De accu gaat volgens Xiaomi maximaal 16 dagen mee op een volle lading. Het apparaatje verschijnt, zoals je op de afbeelding hierboven ziet, in meerdere kleurtjes. Ook heb je keuze uit meerdere type bandjes, waardoor je ‘m altijd kunt aanpassen aan bijvoorbeeld je outfit. De Smart Band 8 heeft een Europese prijs van 49,99 euro en ligt binnenkort in de winkels.

