‘Xiaomi Watch 2 Pro gelekt: draaibare ring, 4G en meer’

De nieuwe smartwatch van Xiaomi is in volle glorie te zien op gelekte afbeeldingen. Hierdoor weten we meer over het ontwerp, scherm, de functionaliteiten en sensoren van de horloge. Lees hier wat we nu al weten.

Xiaomi Watch 2 Pro gelekt voor bekendmaking

De Watch 2 Pro – Xiaomi’s aankomende smartwatch – is gelekt. Afbeeldingen van het slimme klokje worden over het internet verspreid en daarop is de onuitgebrachte smartwatch goed te zien. Xiaomi geeft de Watch 2 Pro een klassieke uitstraling. Zo heeft ‘ie een ronde behuizing, fysieke knoppen aan de zijkant en zelfs een optioneel leren bandje.

Ook de wijzerplaten op de smartwatch ogen klassiek. Er zou keuze zijn tussen verschillende exclusieve wijzerplaten die ogen als analoge klokken. Deze wijzerplaat wordt afgebeeld op een amoled-scherm van 1,43 inch. Rondom het scherm is een fysieke draaibare ring te vinden, zoals op de Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Hiermee navigeer je door de software.

Hoewel het niet duidelijk is hoe groot de batterij van de Watch 2 Pro is of op welke processor hij draait, weten de bronnen wel dat het horloge is voorzien van verschillende sensoren. Zo volg je de gezondheid van je lichaam, houd je je slaap in de gaten of test je de hoeveelheid zuurstof in je bloed.

De Xiaomi Watch 2 Pro verschijnt in minstens twee kleuren: zwart en zilver. Er is daarnaast keuze uit een siliconen of leren bandje. Ook is er een variant die enkel via bluetooth met je smartphone verbindt en een versie met een 4G LTE-verbinding, zodat je overal internet hebt. We weten niet op welke software de Xiaomi Watch 2 Pro draait.

Aankondiging na Xiaomi-evenement op 26 september

Het is nog onduidelijk wanneer we de Xiaomi Watch 2 Pro precies mogen verwachten. Als het aan de bronnen ligt, verschijnt ‘ie eind oktober dit jaar. Dat zou betekenen dat de smartwatch niet tegelijk met de Xiaomi 13T en 13T Pro wordt aangekondigd. Die toestellen mogen we al op 26 september verwachten.

Ook de prijs blijft tot nu toe onbekend. De verwachting is echter dat het om een prijskaartje van zo’n 400 euro gaat. Eerder dit jaar testten we bij Android Planet de Xiaomi Watch S1 Pro. Die had een adviesprijs van 299,99 euro.

Benieuwd wat we van dat slimme horloge vonden? Lees dan onze uitgebreide review. Voeg Android Planet toe aan je Google Nieuws-overzicht voor de laatste tips, reviews en nieuwtjes.

