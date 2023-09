Xiaomi Watch 2 Pro draait op Wear OS: onthulling op 26 september

Xiaomi presenteert in september een smartwatch die niet draait op zelfontwikkelde software, maar Wear OS van Google. Daarmee gaat de fabrikant de strijd aan met de gevestigde orde.

Xiaomi Watch 2 Pro komt met Wear OS

Het hoge woord is eruit: via X (voorheen Twitter) heeft Xiaomi laten weten dat een aankomende smartwatch is voorzien van Wear OS. In een korte teaser zien we de contouren van een horloge met een rond scherm, waarop allerlei icoontjes te zien zijn, wat apps moeten voorstellen. De teaser toont vervolgens het Wear OS by Google-logo, iets dat eerder werd genoemd in het geruchtencircuit.

Volgens het gerucht zou het gaan om een horloge met een kale versie van het besturingssysteem voor smartwatches. Xiaomi laat hier niet over los in de teaser, maar nieuwe geruchten stellen dat het horloge wel wordt voorzien van een extra softwarelaagje. Op smartphones en tablets zien we dit vaker. Hoe dat MIUI-laagje er precies uitziet op een slim horloge is echter nog de vraag, maar dat horen we 26 september.

Op deze dag wordt het horloge gepresenteerd in Berlijn. We maken dan ook kennis met de Xiaomi 13T en 13T Pro. Android Planet reist af naar Duitsland om verslag te doen van alle aankondigingen, dus houd de website in de gaten!

Meer over de Xiaomi Watch 2 Pro

Inmiddels is veel gelekt over de Xiaomi Watch 2 Pro. Het horloge komt in meerdere varianten op de markt, waarbij de horlogekast en type bandje verschillen. Er is een rond amoled-scherm aanwezig van 1,43 inch en we zien een fysieke draaibare ring. Net als bij de Samsung Galaxy Watch 6 Classic kun je daarmee door menu’s scrollen of instellingen aanpassen.

Informatie over de processor of werkgeheugen ontbreekt nog, maar wel is al bekend dat er een reguliere variant en een 4G-versie van het horloge op de markt komt. Met laatstgenoemde ben je dankzij een esim altijd en overal bereikbaar en kun je bellen en internetten zonder gekoppelde telefoon.

